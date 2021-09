Avere ospiti a pranzo o a cena è un momento che, seppure abbia i suoi numerosi lati positivi, può rivelarsi stressante mentalmente e fisicamente. Molto spesso diventa un vero e proprio impegno da programmare qualche giorno prima. Bisogna innanzitutto trovare una data giusta, scegliere che cosa cucinare anche in base ai gusti e alle eventuali intolleranze dei nostri ospiti. Pulire e rassettare la casa, fare la spesa e cucinare. E il giorno dell’evento magari neanche ce lo godiamo appieno perché facciamo avanti e indietro tra cucina e sala da pranzo, cercando di districarci tra le mille mila cose da fare.

Il punto è che una cena dovrebbe essere un momento conviviale, di relax e di serenità in cui sia ospiti che padroni di casa si godono il cibo e la serata. Fortunatamente ci sono dei modi per far si che questo accada, senza dover necessariamente ordinare da asporto. Uno di questi è la raclette. È questo l’elettrodomestico che sta spopolando per stupire i nostri ospiti con una cena originale. Il nome “raclette” indica tradizionalmente una ricetta tipica della zona della Svizzera realizzata con l’omonimo formaggio. Ma negli ultimi tempi sta spopolando un nuovo tipo di elettrodomestico, chiamato appunto raclette, per creare questo piatto in maniera originale e simpatica.

L’elettrodomestico che sta spopolando per stupire i nostri ospiti con una cena originale

La raclette si realizza con del formaggio (quello tipico sarebbe il formaggio svizzero ma si può utilizzare qualsiasi formaggio che si fonde), delle patate e svariati tipi di salumi. Il tutto consiste nel far sciogliere il formaggio e mangiarlo sopra le patate o i salumi. L’elettrodomestico con cui si prepara la raclette consiste in una piastra elettrica in acciaio o in ghisa divisa in due piani. Nel piano superiore si potranno grigliare carni, salumi e verdure. Nello spazio inferiore ci sono dei tegamini su cui posizioneremo il formaggio e lo faremo sciogliere con il calore della piastra.

La cosa originale è che la piastra si deve posizionare direttamente sul tavolo e ogni commensale cucinerà in autonomia ciò che vuole. Un modo carino e divertente per una cena con amici che non richiede troppa preparazione e ci permette di non passare tutta la serata in cucina a cucinare. Le patate sono l’unica cosa che si dovrà cucinare in anticipo. Dopodiché, l’unica cosa che dovremo fare sarà tagliare il formaggio e posizionare i salumi e le verdure in tavola. Ognuno prenderà dal piatto ciò che vuole e lo cucinerà secondo le sue preferenze e i suoi gusti.

