Stendere i panni sembra un’azione molto semplice, ma in realtà è abbastanza complessa. Per evitare pieghe, grinze e spiacevoli danni ai propri vestiti più delicati dovremo allora seguire alcune semplici regole. Ecco allora finalmente spiegati i trucchi per stendere correttamente il bucato eliminando pieghe e grinze antiestetiche.

Due regole per iniziare e due per finire

Innanzitutto, iniziamo elencando due consigli semplici ed utili in ogni occasione da ricordarsi sempre prima di stendere i nostri panni. Per prima cosa non dovremmo mai lasciare per ore i panni in lavatrice. È sempre meglio stenderli appena il lavaggio sarà terminato, evitando così che si formino cattivi odori e pieghe ostinate. Poi dovremo anche ricordarci di scuotere energicamente ogni capo prima di stenderlo, che è un altro trucco antipiega.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una volta finita la stenditura, invece, potremmo migliorare la qualità del nostro bucato tenendo a mente due altre semplici regole: mai stendere i panni lasciandoli a diretto contatto con la luce del sole, perché potrebbe scolorirli o ingiallirli; e ricordarsi sempre di toglierli subito appena si saranno asciugati. Lasciare ad oltranza i panni sullo stendino rischia solo di lasciargli segni delle mollette o delle stecche sui quali sono posati.

Finalmente spiegati i trucchi per stendere correttamente il bucato eliminando pieghe e grinze

Ma veniamo al dunque e vediamo qualche trucco semplice e veloce per stendere il bucato, alleggerendo poi il lavoro di stiratura.

La scelta delle mollette è più importante di quel che si pensi. Alcune infatti tendono a lasciare il proprio segno sul tessuto. Sarà sempre meglio allora preferire l’utilizzo di quelle di plastica e, quando possibile, usare invece appendini o grucce.

Capi diversi vogliono tecniche diverse. Sarà allora preferibile appendere dalla vita pantaloni e gonne, tirandoli dalle cuciture e sistemando per bene le tasche. Con questo semplice gesto potremo infatti evitare quasi del tutto le pieghe.

Per quanto riguarda invece maglioni e felpe pesanti sarà sempre meglio stenderli in orizzontale sullo stendino, evitando di usare le aste. Certo occuperemo molto più spazio ma in questo modo eviteremo completamente il rischio di deformare e rovinare i nostri vestiti preferiti.

Per finire, esiste una tecnica che ci aiuterà a stendere meglio anche le lenzuola. Dovremmo infatti appenderle per le quattro estremità con tante mollette quasi formando un sacco. In questo modo favoriremo il passaggio dell’aria e permetteremo così di ridurre drasticamente i tempi di asciugatura.

Approfondimento

È sorprendente ma vero, abbiamo sempre mangiato le mele nel modo sbagliato