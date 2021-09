Settembre è appena arrivato e anche le piante si adeguano alla nuova stagione. Ogni fiore ha le sue caratteristiche, alcuni, infatti, richiedono alte temperature e non sopportano il freddo dei mesi invernali.

In molti credono che una volta finita l’estate, andranno via anche i colori e le tonalità luminose della fioritura estiva. Se pensiamo ai fiori autunnali, però, ci accorgiamo che in realtà che non è proprio così. Infatti, ciclamini, ortensie e dalie sono solo alcuni esempi delle piante tipiche del periodo tra settembre e novembre.

Tuttavia, c’è chi si rattrista all’idea di non vedere più in casa quei bellissimi fiori d’estate che sprizzano gioia da ogni petalo. Luminosi e inebrianti, alcuni sono proprio un toccasana per il corpo e per la mente. Ma allora, come alleviare questa tristezza, seppure per un solo mese ancora? Una soluzione c’è, o meglio, una pianta c’è ed ecco di quale si tratta.

Dicono porti prosperità questa pianta meravigliosa da tenere in balcone nel mese di settembre

Stiamo parlando della Pomelia, detta anche Plumeria o Frangipani, originaria dell’America latina, ma ormai presente anche al Sud Italia. Molto diffusa in Sicilia, la Pomelia si trova soprattutto a Palermo, tanto da parlare di Pluemeria palermitana. Secondo la tradizione sicula, questa inebriante e luminosissima pianta si regala alla sposa come augurio di un futuro fertile e prospero.

Inoltre, non solo la si offre in dono, ma si usa anche per decorare il bouquet del matrimonio. Ecco perché dicono porti prosperità questa pianta meravigliosa da tenere in balcone nel mese di settembre, vediamo cosa fare per garantirle le giuste cure.

Come spiegato in un precedente articolo, abbiamo a che fare con una pianta prettamente estiva, che necessita di alte temperature. Tuttavia, dato il clima mite in tutta Italia, è possibile tenere la Pomelia per l’intero mese di settembre, fino agli ultimi giorni di tepore. Basta soltanto qualche accortezza in più.

Le cure di settembre

La nostra pianta può resistere fino a 18-20 gradi ed è importante garantirle sempre la giusta esposizione solare. Le due accortezze principali riguardano il tipo di vaso da usare e la posizione in cui metterlo nel nostro terrazzo.

Innanzitutto, cerchiamo di utilizzare soltanto vasi di colore scuro e non eccessivamente porosi, poiché rischiamo che l’acqua evapori troppo velocemente. D’altra parte, sarebbe il caso di controllare accuratamente la posizione del sole per capire quale punto le dia una maggiore esposizione durante la giornata.

Gli amanti dei fiori della calda stagione saranno felici di scoprire di poter approfittare per un altro mese del profumo e della luminosità della Pomelia. E perché no, magari anche qualche giorno in più, specialmente nelle regioni meridionali dove si toccano i 20 gradi anche ad ottobre. Scopriremo cosa ci riserverà il meteo, ma intanto vediamo di approfittarne in questo momento.