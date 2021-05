Con la vita frenetica di tutti i giorni e la mancanza di spazi succede sempre più spesso che il tempo per cucinare si riduca al minimo. A volte si riduce talmente tanto che si finisce inevitabilmente a comprare cibi pronti e che molto spesso sono anche dannosi per la nostra salute.

Eppure, non esiste errore più grande. Mangiare costantemente cibo pronto e da asporto può essere dannoso per la nostra salute, per di più si perde quel momento di convivialità che solo un buon pasto in compagnia può regalare. Per fortuna ci sono delle soluzioni facili ed economiche che ci permetteranno di fare un pranzo sano e completo in pochissimo tempo.

Ecco l’elettrodomestico che ci facilita la vita in cucina di cui non potremo più fare a meno e che costa pochissimo per avere sempre un pasto sano e gustoso

Stiamo parlando della slow cooker. È una speciale pentola elettrica per la cottura a bassa temperatura. Sembra un macchinario difficilissimo da utilizzare ma la realtà è che non potrebbe essere più semplice. La slow cooker è in grado di mantenere una temperatura costante di poco meno di 100 gradi, poco sotto il punto di ebollizione. Questa particolare tecnica consente di mantenere intatte le proprietà nutritive dei nostri cibi, garantendoci sempre un pasto sano e nutriente. È una cottura lenta, senza aggiunta di liquidi perché le pietanze cuociono nei succhi stessi che vengono rilasciati in cottura. Questo significa che il cibo impiegherà tempi abbastanza lunghi per arrivare a cottura, ma significa anche che quello che cuciniamo sarà mille volte più saporito e gustoso.

Ma le belle notizie non sono finite qui. La slow cooker ha varie funzioni, tra cui il timer che permette di impostare l’inizio e la fine della cottura. Inoltre, ha la funzione di mantenimento in caldo, utilissima per chi vuole tornare a casa da lavoro e trovare un pasto caldo. Perciò risulta ideale per tutti quelli che passano fuori la loro giornata. Basta impostare la cottura di mattina o la sera prima e quando si torna a casa non si deve fare altro che mangiare.

Perfetta per cucinare brodi, zuppe e tanto altro

Inoltre, questo l’elettrodomestico che ci facilita la vita in cucina di cui non potremo più fare a meno e che costa pochissimo per avere sempre un pasto sano e gustoso ha tante altre potenzialità.

È perfetta per cucinare brodi, zuppe, spezzatini e carni stufate, ma soprattutto è l’ideale per la cottura dei legumi. Online si trovano tantissime ricette gustosissime da provare per iniziare a sperimentare con questa cottura, dato che all’inizio può essere un po’ difficile azzeccare i tempi.

L’ultimo aspetto positivo di questo innovativo elettrodomestico è il prezzo. Al contrario di molti elettrodomestici attualmente in commercio, la slow cooker si può trovare a prezzi bassissimi. Solitamente si trovano pentole che vanno dai 30 ai 100 euro per quelle più accessoriate.