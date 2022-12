L’eleganza delle mani a Natale: manicure perfetta anche con unghie corte

Le mani sono importantissime, così come lo è lo sguardo. Le mani curate possono attrarre molto di più di un outfit all’ultima moda. Ecco pertanto quali colori scegliere per mani perfette anche con unghie corte.

Oltre allo sguardo, ai capelli e all’outfit ciò che maggiormente colpisce e che conferisce un’immagine più raffinata sono sicuramente le mani. Avere mani e unghie curate è sicuramente un biglietto da visita che infonde una sensazione di finezza ed eleganza. Durante questo periodo tra i mille preparativi di pranzi e cene, faccende domestiche e freddo, le nostre mani potrebbero screpolarsi e arrossarsi. Per questo si dovrebbero utilizzare guanti in lattice durante le faccende domestiche e guanti in lana per ripararle dal freddo quando si esce. Un altro gesto essenziale per la loro bellezza è idratarle, esattamente come per la pelle del viso e del collo.

Anche le mani hanno bisogno di essere costantemente idratate per evitare screpolature e soprattutto per mantenere la pelle giovane ed elastica. Per idratare le mani non servono creme supercostose, ma possono andare bene anche rimedi naturali comel’olio d’oliva e addirittura il burro. L’impacco con uno di questi prodotti che tutti abbiamo in casa, ci consentirà di avere mani sempre lisce e morbide.

Soprattutto con le unghie corte si potrà cogliere tutta l’eleganza delle mani a Natale

Per una manicure perfetta, anche le unghie dovranno essere curate. Pertanto dovranno anch’esse essere rigorosamente idratate. Successivamente per donare brillantezza e colore, si potrà passare allo smalto. Durante il periodo natalizio, oltre al rosso sono davvero tanti i colori da scegliere, senza parlare delle decorazioni da applicare. Per avere mani curate e belle non necessariamente bisogna avere unghie lunghe.

Spesso per comodità e soprattutto per le faccende domestiche, sono tante a preferire unghie corte o comunque non necessariamente troppo lunghe. Questo però non vuol dire non mettere lo smalto o non essere eleganti. Anzi quest’ultimo, oltre a dare un tocco di luce alle mani, conferisce un aspetto molto più curato e raffinato.

Chi ha unghie corte quali colori dovrebbe scegliere per Natale

Oltre ai classici colori natalizi, come oro e argento, sono davvero tante le tonalità da scegliere. Anche chi ha unghie corte non potrà rinunciare ad avere unghie colorate e a tema natalizio. Per prima cosa, per un effetto più “allungante”, si potranno prediligere i colori chiari, in quanto quelli scuri tendono a rimpicciolire ancora di più.

Chi poi non ama i colori appariscenti, potrà sceglier l’effetto nude che renderà le nostre mani semplici ed eleganti, magari personalizzandole con qualche decorazione natalizia. Si potranno scegliere tonalità come il bianco latte, il rosa pastello, il rosa carne, cipria. Si potrà poi aggiungere una piccola decorazione tipicamente natalizia, come una stella, qualche brillantino o un fiocco di neve. Si potrà anche prediligere il french che rende le mani ancora più belle e raffinate, utilizzando una tonalità nude e un argento, oppure il classico french con una piccola linea dorata. Insomma per Natale potrà avere una manicure curata e raffinata anche chi ha unghie corte. L’eleganza delle mani a Natale infatti sarà data ancor di più dalle unghie corte.