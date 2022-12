Oroscopo di Natale straripante di novità e quattrini per 4 segni zodiacali baciati dal Sole e Giove

Inizia il conto alla rovescia verso il Natale e l’oroscopo annuncia importanti novità per alcuni segni zodiacali. Nei prossimi giorni moltissimi pianeti si muoveranno e porteranno una ventata di aria fresca e tanti soldi a molte persone fortunate. È il momento di scoprire se siamo anche noi tra i 4 segni top di questi 7 giorni.

Stiamo vivendo giorni decisamente frenetici e ricchi di impegni. Domenica è Natale e nelle case degli italiani fervono gli ultimi preparativi. C’è chi è impegnato con gli ultimi regali, chi sta decidendo come arredare la casa e chi è alle prese con la scelta dei menù. Ma a rendere meno pesante il lavoro e a togliere lo stress arriva un oroscopo di Natale straripante di novità e quattrini. Soprattutto per 4 segni zodiacali che scoppieranno di salute e felicità.

Capricorno super fortunato fino a Natale

Il Capricorno sarà senza ombra di dubbio il segno più fortunato della settimana. E questo non solo per l’appoggio di Venere e Mercurio nella costellazione. Da martedì i nati sotto questo segno potranno contare anche sul Sole e poi su una Luna splendente nel weekend. Sono in arrivo notevoli entrate economiche, fortuna al gioco e qualche incontro piccante. Per i single saranno 7 giorni da ricordare.

Giove porta soldi e fortuna all’Ariete

Questa settimana sarà fondamentale per il segno dell’Ariete. Giove lascia la costellazione dei Pesci ed entra in quella del primo segno dello zodiaco. E lo fa portando con sé un carico di fortuna invidiabile che si tradurrà in notevoli soddisfazioni monetarie. Se c’è un momento perfetto per tentare un investimento ambizioso o giocare è proprio questo.

Oroscopo di Natale straripante di novità e quattrini per il Toro e il Leone

La settimana di Natale sarà decisamente movimentata e carica di emozioni per il segno del Toro. Le cose inizieranno ad andare nel verso giusto da martedì quando sparirà la Luna in opposizione. Al suo posto arriveranno Venere e Mercurio a portare gioie sul lavoro e nelle relazioni amorose. I Toro nei prossimi giorni avranno voglia di sperimentare cose nuove. Quale migliore occasione per un viaggio alla scoperta degli splendidi borghi italiani?

Fioccano ricchissime novità anche per il Leone, segno reduce da un periodo di pochi alti e molti bassi. I Leone saranno carichi di energia e ambizione. Energie che si riverseranno soprattutto sul lavoro. Il rush finale prima della vigilia di Natale porterà una proposta di avanzamento di carriera. Sarà fondamentale accettarla perché trasformerà il 2023 in un vero e proprio capolavoro.