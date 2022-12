Bastano solo 2 ingredienti per un antipasto veloce per gli ospiti dell’ultimo minuto

Quando arriva un ospite all’improvviso e si ha poco tempo per preparare, occorreranno soltanto 10 minuti e appena 2 ingredienti per fare un figurone. Questo piatto potrà essere un antipasto gustoso e leggero o anche un secondo. Ecco allora come preparare un piatto sano, leggero e appetitoso.

Dicembre è il mese della famiglia, delle tradizioni, dei mercatini di Natale, degli innumerevoli pranzi, aperitivi e cene. Sono tante le occasioni per stare insieme e talvolta potrebbe anche accadere di avere qualche ospite dell’ultimo minuto. Non sempre si è subito pronti a preparare in poco tempo una cena e in questi casi è facile farsi prendere dall’ansia. Ma bastano solo 2 ingredienti per preparare un antipasto sano e veloce.

Invece di ricorrere a snack fritti e pieni di calorie, con questo antipasto sano e leggero, a base di salmone, faremo un figurone. Questo piatto può essere un’ottima soluzione anche per chi deve mantenersi in forma anche a Natale. Il salmone infatti è una buona fonte di proteine, di vitamine e di acidi grassi omega 3. Questi ultimi sarebbero in grado di contrastare l’artrite, il colesterolo e i trigliceridi alti. Anche l’EFSA ha approvato i claims secondo cui l’acido alfa-linolenico contribuirebbe al mantenimento dei livelli di colesterolo nel sangue, nonché al normale funzionamento del cuore.

Le proprietà e i benefici di questo alimento

Il salmone è un pesce ricco di vitamine del gruppo B, in grado di stimolare le funzioni cerebrali e prevenire l’invecchiamento. Inoltre contiene tanta vitamina B12 che svolge un ruolo prezioso nella produzione dei globuli rossi e nella formazione del midollo osseo. È inoltre ricco di sali minerali, quali fosforo e selenio. I grassi contenuti nel salmone peraltro contribuiscono ad abbassare il colesterolo. Grazie agli omega 3 si possono tenere lontane malattie neurodegenerative come Alzheimer e demenza senile.

Bastano solo 2 ingredienti per un gustoso, sano e leggero antipasto

Per preparare questo gustoso e leggero antipasto occorreranno salmone affumicato e formaggio cremoso e appena 10 minuti di preparazione. Basteranno 300 g di salmone affumicato, 200 g di formaggio spalmabile, erba cipollina tritata, pepe rosa e pepe nero in grani. Nonché olio extravergine d’oliva, 1 limone e un pizzico di sale. Mettiamo il formaggio in una ciotola con l’erba cipollina tritata, il succo di limone, l’olio EVO e il pepe e mescoliamo.

Stendiamo poi le fette di salmone sul piano di lavoro e spalmiamo il composto sulle fette. Infine arrotoliamo l’involtino.A questo punto posizioniamo gli involtini su di un vassoio, spargiamo un po’ di erba cipollina, qualche grano di pepe rosa e un po’ di scorza di limone grattugiata. Il nostro antipasto sarà pronto per essere servito. Se preferiamo, potremmo servirlo anche come secondo preparando degli involtini più grandi.