8 trucchi geniali e insospettabili per risparmiare soldi sulla spesa di Natale e non sprecare nulla

Pochi giorni ci separano dal Natale e ormai ogni famiglia è alle prese con le spese per il menù e la frenesia degli ultimi regali. Negli scorsi mesi abbiamo assistito non solo ai rincari sulle bollette, ma anche sul costo dei beni di prima necessità. Proprio per questo motivo oggi vogliamo dare dei consigli utili per spendere meno quando facciamo la spesa per Natale e non buttare via nulla.

Il Natale è un momento di gioia da trascorrere in compagnia della famiglia e degli amici più cari. Durante le feste è inevitabile spendere di più per fare la spesa. Inoltre, a fronte dei più recenti rincari, le famiglie italiane rischiano di spendere cifre esorbitanti per pranzi e cenoni. Tuttavia, spesso se spendiamo troppo è colpa nostra.

Non seguire un menù fisso, comprare più del necessario e sprecare il cibo sono errori che possiamo evitare. Con questo articolo daremo qualche consiglio utile per risolvere il problema e risparmiare così molti soldi.

8 trucchi geniali e insospettabili per risparmiare soldi sulla spesa mangiando sano e tutti gli errori da evitare

La regola d’oro per spendere meno è fare la lista della spesa in base al menù che decideremo di preparare. Una volta stabiliti i piatti da preparare e il numero di invitati sapremo ciò che ci serve e le quantità necessarie senza sprecare nulla.

Un errore da evitare assolutamente è comprare tutto all’ultimo minuto. Fare la spesa in anticipo ci permette di risparmiare sui prodotti che durante il periodo natalizio diventano più cari. Pensiamo ad esempio a cibi come la frutta secca, pandori e panettoni. Qualche giorno prima delle feste nei supermercati è possibile trovare offerte su moltissimi prodotti.

Come spendere meno sui prodotti freschi

Se per i prodotti a lunga conservazione possiamo muoverci d’anticipo, per i prodotti freschi non possiamo agire nello stesso modo. Il consiglio è quello di non limitarsi ad acquistare i prodotti in un luogo solo. Se iniziamo a fare la spesa con giorni d’anticipo, possiamo annotare e confrontare i prezzi dei diversi negozi e comprare dove costa meno.

Per spendere meno acquistiamo carne, pesce e salumi ancora da affettare e pulire. Questo potrebbe darci più lavoro, ma ci permetterà anche di pagare meno il prodotto. Una buona affettatrice è sempre un ottimo investimento.

Infine, evitiamo di acquistare le pietanze già pronte in gastronomia. Sebbene la comodità sia indiscutibile, acquistare pietanze già pronte ci farà spendere più soldi.

Se abbiamo molti invitati, un modo per diminuire i costi e la fatica in cucina è chiedere ad ogni commensale di portare qualcosa. La condivisione fa parte dello spirito del Natale ed è anche un buon modo per scoprire e scambiarsi gustose e nuove ricette.

Non solo cibo: come risparmiare su addobbi e decorazioni di Natale

Chi ospita non deve soltanto pensare al cibo. Una casa piena di addobbi natalizi è bella da vedere, ma può anche costare molto. Cerchiamo di non esagerare comprando pochi e selezionati pezzi.

Inoltre, per risparmiare lasciamo spazio alla creatività realizzando decorazioni fai da te per la tavola e utilizziamo oggetti e il servizio di famiglia. Questa scelta renderà l’atmosfera molto più personale e la casa ancora più accogliente. Ecco gli 8 trucchi geniali e insospettabili per risparmiare soldi sulla spesa per un Natale senza sprechi e rinunce.