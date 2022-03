I leggings odiati e amati, appartengono alla categoria dei pantaloni. Anche se in realtà sembrerebbero più delle calze coprenti ed estremamente comode.

I leggings, infatti, sono dei pantaloni ma possono essere usati come calze senza piedi, pantaloni e come pantaloni sportivi. In base al tessuto di cui sono composti possono essere più estivi o più invernali. Acquistabili monocolore o a fantasia.

Leggings perfetti a 20 ma anche a 50 anni, ecco come indossarli anche dopo gli ‘anta evitando questi 3 errori di stile

I leggings hanno una vestibilità estremamente comoda ma molto aderente; infatti, sono perfetti per vestire i fisici a mela che solitamente presentano le gambe magre. Infatti fasciando moltissimo la gamba ne mettono in risalto la forma.

Essendo un capo di abbigliamento così tanto aderente quando li si indossa si rischia di cadere in qualche errore di stile.

Primo fra tutti comprarne di tipo scadente. Quando il materiale è scadente è più facile che si slabbri facilmente ma anche che si possano verificare delle trasparenze, soprattutto nella parte dei glutei dove il tessuto si allarga maggiormente. È importantissimo quindi investire in un prodotto di qualità per evitare brutte sorprese.

Un altro errore è non prestare attenzione all’intimo scelto. Infatti con un indumento così fasciante sarebbe ideale indossare un intimo senza cuciture, preferibilmente dello stesso colore del leggings o color carne.

Un altro errore che si commette spesso è quello di abbinarli con le felpe. In questo caso il rischio è quello di rendere l’outfit troppo sportivo. Meglio abbinarli a capi meno sportivi come blazer, giacche o da indossare sotto abiti serali per stravolgere totalmente il look.

Da indossare anche dopo gli ‘anta

Non molto amati dalle donne di una certa proprio per la loro particolare vestibilità. Sono in realtà un capo molto comodo da poter indossare anche dopo aver spento le candeline degli ‘anta, l’importante è sapere come abbinarli. E ricordarsi che l’unico segreto è quello di indossarli coprendo i fianchi indipendentemente dalle dimensioni.

Sono perfetti da indossare sotto un blazer a quadri, una t-shirt più lunga e degli stivaletti con il tacco. Molto gettonato è anche l’abbinamento con il cardigan interamente abbottonato stile camicia.

Dunque ecco leggings perfetti a 20 ma anche a 50 anni ed ecco come indossarli.

Curiosità

Un indumento tanto disprezzato che oggi invece è molto di moda. Amatissimo dalle star per la sua comodità è il protagonista di numerosi look casual ma anche eleganti. A spopolare tra le passerelle inoltre non sono più i leggings classici ma nuovi modelli abbelliti con dettagli interessanti.

Da abbinare a scarpe alte o anche a stivaletti chunky o a dei mocassini.

