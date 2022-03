Quante volte buttiamo via oggetti con leggerezza senza immaginare che possano tornarci utili in altra maniera? Chi ha una passione per i mercatini dell’usato sa benissimo che sono pieni di cose apparentemente a fine vita per chi li ha ceduti. Tuttavia, essi potrebbero rinascere nelle case di chi li acquista. Molto spesso con lo stesso uso ma, a volte, con un utilizzo diverso.

Abbiamo già affrontato il discorso del mondo usa getta, che riempie le discariche molto più che in passato. Che si riempie la bocca di tematiche relative alla salvaguardia dell’ambiente ma che, appena può, si sbarazza in maniera superficiale di tantissime cose. Talvolta anche di valore.

Non soltanto damigiane e rotoli di carta igienica, però, abbiamo visto come sia possibile sfruttare molti oggetti per dare loro un altro utilizzo, magari impensabile. Oggi proveremo a costruirne di nuovi, andando a usarne di comuni che, spesso, finiscono nella nostra pattumiera.

Chi non ha in casa, per esempio, una pallina da tennis? Magari vecchia, non più utile per lo sport, essa potrebbe tornare valida in altro modo. Il più immediato e famoso è quello relativo alla lavatrice. Tuttavia, con un semplice coltellino, una punta di colla a caldo e del nastro biadesivo, potremmo usare la palla da tennis come appendi oggetti.

Basterà inciderla, andando a creare una specie di bocca. La sua elasticità permetterà, con una leggera pressione, di far diventare l’incisione una vera e propria fessura. Incollando un pezzo di biadesivo nella parte posteriore, potremmo posizionarla dove meglio crediamo per appendere o incastrare in essa alcuni oggetti. Potrebbe essere un simpatico modo per trattenere uno spazzolino, una penna o delle chiavi, magari all’ingresso di casa. Oppure ancora per appendere asciugamani o canovacci da cucina.

Non soltanto damigiane e rotoli di carta igienica, ecco alcune idee per ricicli creativi di oggetti che tutti abbiamo in casa

I barattoli sono quelli che si prestano di più al riciclo creativo. Siano essi di vetro o di alluminio. Si possono decorare usando vernici acriliche, sbizzarrendoci nei disegni più strani, facendoli diventare portapenne, portaspazzole o spazzolini.

Quante volte buttiamo via le scatole delle scarpe non pensando che possono tornare utili? Magari banalmente come dei portaoggetti, pensiamo per esempio a cacciaviti, pinze e attrezzi vari. Tuttavia, con un po’ di colla e dei fogli di giornale, possiamo rivestirle all’interno e all’esterno per decorarle e renderle utili in ogni ambiente.

Con l’utilizzo di altri pezzi di cartone, per esempio, si può suddividerle in tanti spazi più piccoli per contenere cinture o cravatte arrotolate. Oppure creare, con lo stesso metodo, dei portaspezie da utilizzare in cucina appendendo la scatola decorata con del semplice biadesivo.

Chiudiamo, infine, con il riutilizzo dei giochi del mare dei nostri figli. In particolare, le formine. Qualcuno le vuole tenere per ricordo quando questi crescono, molti altri se ne vogliono sbarazzare per liberare spazio. Anche in questo caso, armiamoci di fantasia e vernici per decorarle. Poi, possiamo forarle con un trapano sui bordi o appenderle con del biadesivo per farle diventare dei portaoggetti. In cucina possono essere riempite con sale o mix di spezie, da usare alla bisogna. In bagno possono fungere da porta saponette o forcine per i capelli, in ripostiglio possono essere usate per contenere chiodi o bulloni.

Con fantasia e pochissimi mezzi, dunque, possiamo ridare a tanti oggetti di uso quotidiano una nuova vita.