Con la pandemia il conto corrente è diventato lo strumento più sicuro dove conservare i soldi. Peccato che con i tassi d’interesse sotto zero, per le banche gestire la liquidità in eccesso sui conti correnti è diventato un costo. Così, alcune banche hanno cominciato a scoraggiare i clienti a mantenere giacenze di denaro sul conto corrente oltre una certa cifra. L’antesignana di queste operazioni è stata Fineco. La banca invita tutti i clienti a non lasciare più di 100.000 euro sul conto senza utilizzo di altri servizi, altrimenti lo chiude. Ne abbiamo parlato nell’articolo: “Perché si rischia la chiusura del conto corrente se si hanno troppi soldi in giacenza e quale soluzione adottare”.

La Banca Centrale Europea applica delle commissioni pari allo 0,5% della liquidità depositata dalle banche. Quindi, queste hanno dei costi non irrilevanti per la gestione dei soldi sui conti correnti. Se un cliente utilizza il conto come deposito e non utilizza altri servizi, la banca su quella posizione potrebbe andare in perdita. Quel cliente non è remunerativo per l’istituto, così preferisce mandarlo via, oppure applicare una commissione ai soldi in giacenza inattiva.

Pessime notizie per i clienti di queste 5 banche che rischiano una stangata fino a 4.000 euro

Banca Fineco è stata la prima di una serie di banche che hanno posto delle commissioni a chi ha già giacenze sul conto corrente.

La banca online N26 applica una commissione dello 0,5% alle giacenze superiori ai 50.000 euro.

Unicredit aumenta i costi del conto e invita i clienti a utilizzare fondi monetari.

Deutsche Bank spinge i clienti con giacenze superiori a una certa cifra a utilizzare pronti contro termine o certificati di deposito.

Banco BPM propone ai propri clienti una consulenza per l’adozione di soluzioni d’investimento di risparmio gestito per evitare l’applicazione di ulteriori costi. BNL ha stabilito la commissione più alta. La banca applica una commissione di 1.000 euro a trimestre ai clienti che hanno una giacenza superiore al milione di euro ferma sul conto.

Ecco perché ci sono pessime notizie per i clienti di queste 5 banche che rischiano una stangata fino a 4.000 euro all’anno, ma c’è la soluzione. Per non lasciare i soldi sul conto corrente ed averli sempre a disposizione, una strada è utilizzare un altro conto ma di deposito.

I conti di deposito sono strumenti pensati per remunerare la giacenza. Come i conti bancari sono garantiti fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FIDT). Ecco il migliore conto di deposito in assoluto per fare fruttare i soldi ottenere un rendimento sicuro e averli sempre immediatamente disponibili.

