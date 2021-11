Viaggiare per il mondo è il sogno di tanti, ma spesso è un sogno costoso. Tra viaggio, soggiorno, cibo e qualche sfizio, quando si parte per un viaggio si sa già che le tasche si svuoteranno in fretta.

Ma esistono dei modi per viaggiare gratis o a un prezzo stracciato che sono a disposizione di tutti e che molti stanno già sfruttando. Vediamoli insieme.

3 soluzioni geniali che molti stanno già adottando ma potrebbero farlo tutti per viaggiare gratis o a un prezzo stracciato

La prima soluzione permette di alloggiare completamente gratis in qualunque posto in Italia o all’estero. Parliamo dell’house sitting, ovvero il prendersi cura della casa degli altri.

Quando ci si assenta da casa, si potrebbe avere bisogno di qualcuno che la gestisca, soprattutto se si hanno degli animali o un orto. La soluzione è lasciare la casa a qualcuno che abbia voglia di prendersene cura in cambio di un alloggio gratis.

Per chi vuole viaggiare in Italia o all’estero senza spendere un centesimo per dormire, questa è la soluzione migliore. Ci sono molti siti Web che mettono in contatto potenziali viaggiatori e i proprietari di casa, iscrivendosi gratuitamente o con una quota davvero irrisoria.

La seconda opzione, invece, è lo scambio casa. Ci sono molte persone che da anni viaggiano grazie a questa soluzione comoda ed economica.

Come funziona lo dice il nome: semplicemente, si offre la propria casa per alloggiare gratuitamente in un’altra. Basta scegliere dove e quando partire e preparare la valigia.

Infine, per gli amanti dei B&B, ce ne sono molti che offrono l’alloggio, a volte anche il vitto, in cambio di servizi o lavori utili.

Da piccole riparazioni a un servizio fotografico, da prodotti alimentari a suggerimenti per gestire l’orto, i desideri dei proprietari di B&B sono i più vari. Sicuramente ne troveremo uno che fa al caso nostro e potremo alloggiare gratis offrendo anche il nostro aiuto a qualcuno.

Sono queste le 3 soluzioni geniali che molti stanno già adottando ma potrebbero farlo tutti per viaggiare gratis o a un prezzo stracciato.

Come risparmiare sul trasporto

Un’importante spesa del viaggio se ne va anche nel trasporto, ma basta usare i trucchi giusti e si riuscirà a risparmiare.

Se si viaggia in macchina, è più economico e sostenibile fare in modo di riempirla. Si può decidere di viaggiare in famiglia, in più coppie oppure di ospitare passeggeri tramite servizi come Blablacar. In questo modo si ottimizzeranno i costi.

Per chi preferisce il treno, viaggiare di notte è sicuramente più economico perché il biglietto costa meno e si risparmia una notte di alloggio. Se scegliamo un viaggio in giornata, questi treni storici che sembrano usciti da una fiaba sono perfetti per una gita fuori porta a novembre.

Invece, una volta giunti a destinazione, preferire la bicicletta all’abbonamento di metro o autobus non solo permette di risparmiare, ma anche di godersi il panorama. E se siamo alla ricerca di ispirazione, è questa la città tra le migliori del mondo dove viaggiare in Italia nel 2022 secondo una celebre guida.

