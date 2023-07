Le zanzare pungono di più certe persone. Controlla se hai queste 3 caratteristiche e usa questo trucco per scacciarle  

Durante l’estate le zanzare entrano in circolazione con più o meno aggressività. A volte si ha la sensazione che preferiscano pungere più alcune persone che altre. Ed è vero perché alcune caratteristiche le attirano di più. Per fortuna esiste un trucchetto efficace per allontanarle.

Una delle zanzare più terribili ed efficaci che da qualche anno ha invaso il Mondo, è la zanzara tigre. È arrivata dapprima in Italia dall’Asia e poi anche negli altri paesi europei. Si tratta di una zanzara più efficace delle altre, una piccola super-zanzara.

Chi fa sport è vittima facile delle zanzare

La zanzara tigre riesce a colpire anche le persone che corrono o fanno sport. Sono proprio gli sportivi la vittima più facilmente individuabile dalle zanzare. Infatti ogni zanzara individua la sua vittima attraverso l’emissione di anidride carbonica, mentre si espira.

Quando ci si allena, come durante lo jogging, a causa dello sforzo fisico si emette più anidride carbonica. Le zanzare hanno così più facilità a trovarci. Tuttavia, sono attratte da tutte le persone, anche se le zanzare pungono di più certe persone come gli sportivi.

2 caratteristiche umane che attraggono questi insetti

Le zanzare captano la nostra presenza grazie all’aria ricca di anidride carbonica che espiriamo, ma non solo. In effetti anche l’odore che emaniamo attira con minore o maggiore intensità una zanzara. Si tratta di un odore diverso per ogni essere umano. Questo non è altro che un mix di molecole, che si fondono per creare un odore unico. Le zanzare sono più sensibili ad alcuni che ad altri. Molti di questi odori, noi non riusciamo a percepirli, mentre le zanzare sì.

Ciò che è sicuro è che le zanzare amano l’odore che emana l’avambraccio, dice Lindy Mc Bride, professore di ecologia, biologia evolutiva e neuroscienze alla Princeton University, USA. Per cui se si può, meglio coprirli con un indumento a maniche lunghe, anche se potrebbe essere un sacrificio d’estate.

Basta però evitare alcuni colori: il nero e i colori scuri attirano le zanzare. Anche l’arancione e il rosso accesi hanno l’effetto calamita per questi insetti. Meglio allora scegliere dei colori chiari.

Le zanzare pungono di più certe persone: questione di gruppo sanguigno

Secondo gli scienziati le zanzare prediligono le persone che hanno un certo gruppo sanguigno. A dire il vero non si sa ancora bene il perché e da cosa dipenda questa particolarità. Tuttavia le persone che hanno il gruppo sanguigno 0, sono quelle che si ritrovano più frequentemente le zanzare attorno a loro.

Anche l’alcol attira le zanzare. Che si tratti di birra o di superalcolici, l’alcol misto al sudore fa avvicinare le zanzare. In effetti l’odore del sudore che resta a lungo su una persona è un altro fattore che le richiama.

Durante l’estate è difficile non sudare, allora si ricorre ai deodoranti, spesso profumati. Proprio questo odore attira le zanzare. Per questo motivo è meglio scegliere quei deodoranti che sono senza profumazione.

Una soluzione gradita

Per chi sta in casa è facile che un morso di zanzara finisca su qualche parte del nostro corpo. Le parti più esposte in genere sono le gambe. Meglio allora procurarsi un ventilatore da sistemare nella direzione degli arti inferiori. Il motivo è che le zanzare, per quanto abili nel pungere, non lo sono altrettanto nel volare. Il getto d’aria di un ventilatore, oltre ad alleviare la calura, mette in serie difficoltà il volo delle zanzare, che non riescono a posarsi sulla nostra pelle.

Se poi si cerca un paese senza zanzare, l’Islanda è l’unico al Mondo e offre anche altri vantaggi.