Ti attira il colore verde della natura? Chiedi il perché ai monaci medioevali e per cosa lo utilizzavano    

Viviamo in un Mondo ricco di colori anche se a volte non ci facciamo caso. A differenza di altri pianeti che sono quasi monocromatici, la Terra ci offre un’esperienza visiva unica. Ognuno è attirato da qualche colore, come il verde, anche se non sempre si sa il perché. Eppure l’antica medicina dei monasteri medioevali ci viene in aiuto.

A volte si pensa che i colori esistono attorno a noi solamente per rallegrarci la vita. Ci immaginiamo un mondo in bianco e nero? Anche se potrebbe andar bene per una mostra di fotografia, per la vita a cui siamo abituati sarebbe un cambio difficile da accettare. In effetti siamo nati con i colori e chissà se ci sta un significato anche per questa esperienza.

Il loro valore nella nostra vita

Dall’antichità e fino ad oggi si pensa che ogni colore esprima delle qualità o susciti dei sentimenti. Questo fatto lo si sperimentava anche attraverso le sensazioni visive. Guardando il colore rosso, come il fuoco, ci si sentiva eccitati e spinti all’azione. Il colore blu, come la distesa del mare, poteva regalarci sensazioni di calma e fiducia, oltre un senso di maggior distacco.

Anche secondo l’antica scienza dello yoga i colori hanno un’importanza particolare. Secondo questa disciplina millenaria all’interno del corpo umano sono presenti dei chakra, ovvero dei centri energetici. Questi contribuiscono al giusto equilibrio fra mente e corpo, e ad ognuno di essi è legato anche un colore oltre che una forma. Il chakra della sfera sessuale ad esempio di colore arancione ed è legato all’elemento acqua. Mentre quello della gola, legato alla comunicazione è di colore blu ed è associato all’elemento sottile dell’etere. Il colore verde è riservato al cuore ed è legato all’aria. Ti attira il colore verde della natura? Chiedi il perché alle tradizioni antiche.

L’importanza del colore verde

Ed è proprio il colore verde uno dei più diffusi sul nostro pianeta proprio attraverso gli alberi e le specie vegetali. La natura ci avvolge con un grande abbraccio verde. Una presenza che anche in altri popoli ha un significato particolare. Ad esempio per i buddisti il colore verde rappresenta la vita, una concezione in comune anche con i monaci medioevali.

Anche nel medioevo infatti si faceva attenzione ai colori della natura. Il colore verde richiamava la vita terrena ma anche quella spirituale, ovvero la vita ultraterrena. Era anche un colore che rappresentava la rinascita perché spesso legato alla stagione della primavera in cui gli alberi ritornano a mostrare le loro foglie verdi.

Ti attira il colore verde della natura? Chiedi il perché agli antichi monaci

Per i monaci medioevali un colore era legato a determinate proprietà e indicato per certi malanni. Così il colore verde possiede delle virtù utili all’organismo. Agisce per riequilibrare le energie del corpo e della mente, regalando sensazioni di equilibrio e fiducia.

Anche per il corpo fisico secondo i monaci il verde aveva proprietà antisettiche e disintossicanti. Si utilizzava per diversi problemi come le emicranie, le palpitazioni del cuore, lo stress e l’insonnia. Per questo motivo è anche indicato mettere qualche pianta verde da appartamento nella camera da letto. Questo colore infatti aiuta a distendersi e favorisce il sonno.

È come quando si entra in un bosco e ci si ferma a ascoltare in silenzio, lasciandosi riempire gli occhi del verde che ci circonda. È come stare in un Parco nazionale: siamo pervasi da una sensazione di rilassamento e di pace. Non a caso i primi ordini medioevali, come i benedettini, amavano riempire i propri chiostri di un tappeto di prato verde, che favoriva la distensione e il silenzio per la preghiera.

Così la Terra è ricca di colori che ci aiutano a vivere la vita con un’esperienza che ci coinvolge nel corpo e nello spirito.