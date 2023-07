Cosa mangiare contro la ritenzione idrica: ecco i cibi più drenanti più lo straordinario frutto estivo fonte di potassio

Il caldo è una possibile causa delle gambe e piedi gonfi ed aumenta la ritenzione idrica. Scopriamo quali alimenti mangiare e quali evitare per eliminare i liquidi in eccesso

Sono tantissime le persone che amano l’estate, la stagione più calda dell’anno, mesi ideali per organizzare le vacanze al mare o in montagna. Ma non sempre tutto è perfetto, infatti, oltre l’afa e le fastidiose zanzare, molti devono contrastare la ritenzione idrica. Il ristagno dei liquidi può causarci non pochi problemi, soprattutto quando riguarda aree ben localizzate, come le gambe. Non si tratta solo di contrastare un inestetismo, perché spesso può provocare dolori o rigidità articolare, a causa del caldo questa problematica può accentuarsi. Quando questa condizione non è legata a particolari patologie complesse, o meno, l’alimentazione può rappresentare un valido aiuto. Un’adeguata idratazione e una regolare attività fisica, inoltre, potrebbero contribuire ad eliminare i liquidi in eccesso. Ma cosa potremmo mettere in tavola per affrontare al meglio questa condizione?

Cosa mangiare contro la ritenzione idrica e cosa evitare in tavola

Per scongiurare piedi, caviglie e gambe gonfie e contrastare la pelle a buccia d’arancia, potremmo quindi combinare una sana alimentazione e del movimento. Importantissimo controllare l’uso del sale, meglio sostituirle con le erbe aromatiche e le spezie ricche di minerali e vitamine, utili al nostro organismo. Alcuni sali minerali, come potassio e magnesio, sarebbero ideali per contrastare i liquidi in eccesso, come quelli contenuti nella frutta, verdura, cereali integrali e legumi. Proprio questi ultimi sono ricchi di fibre, nutriente essenziale per facilitare il drenaggio dei liquidi.

Nello specifico, in estate, potremmo mangiare diversi alimenti buonissimi e che combattono i gonfiori, come l’ananas, l’anguria, cetrioli, asparagi, mele lattuga, radicchio, pomodori e cipolle. Sono tutti ricchi di vitamina C, potassio ed altri minerali, come ciliegie, melone, ribes e mirtilli. Quindi prepariamo insalate esotiche con frutta e verdura fresca, meglio ancora se condita con il limone, perché diuretico e favorisce l’eliminazione dei liquidi. Allo stesso modo anche il pesce e la carne magra sono ottimi alimenti, ecco cosa mangiare contro la ritenzione idrica. Mentre ciò che dovremmo evitare, o imitare, oltre il sale e condimenti grassi, sono gli insaccati, salumi, formaggi stagionati, farine raffinate, alcolici e bevande zuccherate.

Il frutto dissetante ricco di vitamina C che pochi considerano

Spesso l’abitudine porta ad acquistare i soliti frutti di stagione, come le ciliegie e le pesche, quando potremmo variare ogni giorno. C’è un frutto, che pochi comprano, che somiglia alla ciliegia, ma che avrebbe una quantità di vitamina C superiore fino a 10 volte. Le amarene sono un frutto dal gusto particolare e dissetante, poco caloriche, fonte di potassio e ricche di fosforo, calcio e ferro. Approfittiamo per acquistarle in queste settimane, quando sono appena raccolte, potremo trasformarle anche in succo o marmellata.