Il rialzo dei mercati dai minimi dello scorso ottobre è stato molto forte ma ora potrebbe essere quasi agli sgoccioli. Infatti, dopodomani scadrà il primo setup annuale e questo potrebbe intercettare un massimo che potrebbe rimanere tale anche per qualche mese. Le prossime date di setup annuale saranno il 18 aprile e poi il 20 maggio. Cosa accadrà fra il 7 marzo, il 18 aprile e il 20 maggio? In base ai nostri calcoli in questo lasso temporale si potrebbe assistere a una fase ribassista che potrebbe portare i prezzi anche a ritestare i minimi dell’anno. Vedremo poi cosa accadrà. Parte finale del rialzo a Wall Street? Questo è quello che stabiliscono i nostri calcoli di probabilità ma questi andranno poi validati dalla tendenza che assumeranno i prezzi.

La tendenza annuale

Siamo in un momento nodale, basti pensare che le nostre previsioni per l’anno in corso, proiettano un rialzo medio fra il 7 e il 10%. Per alcuni listini azionari questa cifra è stata già centrata. Cosa accadrà ora? Per quanto riguarda il medio lungo termine, oggi andremo a mantenere il polso indicando quali sono i supporti annuali che al momento potrebbe essere ritoccati nei prossimi mesi.

Quali sono questi livelli di prezzo? Sono i POC (Point of the Control, ovvero i punti dove si sono concentrati gli scambi maggiori).

Essi sono:

Dow Jones

38.989,83

Nasdaq C.

16.207,51

S&P500

5.130,95.

Qual’è al momento il livello sotto il quale i mercati americani potrebbero invertire la loro tendenza annuale?

Usiamo la tecnica indicata dall’analisi tecnica che va a monitorare minimi e massimi crescenti o decrescenti.

Chiusure settimanali e poi mensili inferiori ai seguenti livelli potrebbero far iniziare a invertire al ribasso la tendenza annuale:

Dow Jones

37.120

Nasdaq C.

14.470

S&P500

4.680.

Questi livelli verranno modificati alla fine del mese di marzo.

Parte finale del rialzo a Wall Street?

La seduta di contrattazione del 4 marzo ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.087,38

Nasdaq C.

16.274,94

S&P500

5.137,08.

La tendenza di breve termine rimanne rialzista. Questa potrebbe invertire al ribasso se le chiusure dei prossimi giorni saranno inferiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

38.332

Nasdaq C.

15.449

S&P500

4.938.

Cosa pensiamo? Nulla, lo scopo di chi studia i mercati dovrebbe essere quello di accodarsi alla tendenza senza riflettere. Tutto ciò che è pensiero potrebbe portare o a sottovautare i pericoli oppure a vederne dove realmente non ce ne saranno.

Questo è un apsteto che molti tendonoa sottovalutare.

