Un paese unico al Mondo: stipendio da 5.500 euro, senza zanzare e acqua termale dai rubinetti. Ci trasferiamo? 

Alcuni paesi posseggono delle caratteristiche che creano invidia e tutti sognano di poterci andare a vivere. Soprattutto quando è un paese unico al Mondo: stipendi da favola, acqua fantastica dal rubinetto e gratuita e soprattutto senza zanzare.

Quando si avvicina il periodo delle vacanze si spera di poter fare un viaggio speciale. Si cercano allora delle zone in Italia o all’estero che permettano di sognare per qualche giorno. Molti partono per il mare, chi per la montagna, ma ci sono anche le grotte che regalano paesaggi unici.

Le grotte più belle del Mondo

Non si tratta propriamente di grotte sotterranee con la presenza di stalattiti e stalagmiti. Nel Mondo esistono una serie di grotte note per la loro bellezza estetica. Si possono trovare in diversi paesi come gli Stati Uniti, il Borneo, il Vietnam, l’Islanda, Israele, l’Italia ed altri. In Islanda ad esempio vi è “la grotta di cristallo”, così chiamata perché fatta di ghiaccio molto trasparente.

Le zanzare, come proteggersi da questo flagello estivo

Tuttavia uno dei problemi più scoccianti dell’estate è proprio la presenza delle zanzare. In alcune zone soprattutto di villeggiatura c’è ne sono tante che costringono continuamente a spruzzarsi dei repellenti per stare tranquilli. La cosa migliore è sistemare delle zanzariere alle finestre, ma anche utilizzare la classica zanzariera da letto, che ci permette di dormire tranquilli. Si tratta della soluzione più ecologica per non dover utilizzare spray chimici che potrebbero anche essere dannosi a chi li respira.

L’unico senza zanzare

Tuttavia qualcuno si chiede se esista un paese senza zanzare. Ebbene c’è un paese unico al Mondo: stipendio da 5.500 euro e che non ha zanzare. Si potrebbe pensare all’Alaska visto che è una zona estremamente fredda. Eppure non è tanto il freddo che tiene via le zanzare, perché in Alaska le zanzare sono presenti. Invece il paese unico al Mondo per l’assenza di zanzare è l’Islanda.

In verità, non si sa bene perché in Islanda non ci siano zanzare. Può darsi che dipenda dalla presenza dei vulcani e allo stesso tempo del ghiaccio. Può darsi che dipenda dal clima, che in questa regione del Nord ha la caratteristica di cambiare abbastanza spesso. Tuttavia è l’unico paese al Mondo che non ha zanzare. Probabilmente qualcuno ci sta già facendo un pensiero per andarci a vivere.

Un paese unico al Mondo: stipendio da 5.500 euro al mese

In effetti prima di trasferirsi bisogna farsi conti in tasca. Non ci si può andare senza cercare un lavoro. Tuttavia l’Islanda presenta un vantaggio da questo punto di vista. Secondo un’analisi statistica di un paio di anni fa, gli stipendi medi in Islanda si aggiravano intorno ai 5.600 euro al mese, ovvero 67.500 euro all’anno. Se perciò avessimo la fortuna di trovare un lavoro in Islanda, avremo questo stipendio di conseguenza. In Italia lo stipendio medio si aggira intorno ai 1.500 euro al mese, poco meno della quarta parte rispetto a quello islandese.

Acqua termale calda dai rubinetti

Un’altra caratteristica molto interessante di questa preziosa regione del Mondo, e la qualità dell’acqua. L’acqua in Islanda è veramente unica e in più praticamente gratis. Arriva in casa direttamente dai ghiacciai puri, perciò è un’acqua di qualità. In alcune zone dell’Islanda dai rubinetti esce acqua termale calda a 70 gradi con un sapore un po’ sulfereo. Gli islandesi l’utilizzano per farsi degli infusi insieme ad erbe locali.

Quest’acqua fa parte di tutto un sistema geotermale di cui sono noti i famosi geyser. Si tratta di gettiti naturali di acqua calda che sgorgano dalla terra. L’acqua calda si raccoglie anche in piscine in cui è possibile bagnarsi. Inoltre viene immessa nel circuito che permette di averla sempre a disposizione tutto l’anno nelle proprie abitazioni.

Queste tre caratteristiche già basterebbero a rendere l’Islanda un paese altamente appetibile e dove si ha voglia di andarci a vivere.