Le verdure che costano meno e le ricette sfiziose per gustarle più 2 frutti a meno di 2 € al kg

È importante mangiare sano, scegliendo cibi freschi e nutrienti. Scopriamo quali sono i frutti e le verdure invernali più economiche, per riempire il carrello spendendo poco, mettendo in tavola delle pietanze strepitose.

Purtroppo, il prezzo dei generi alimentari è aumentato notevolmente negli ultimi anni, provocando non pochi disagi a molte famiglie. Fare la spesa è diventato impegnativo a causa dei forti rincari, mettere in tavola pietanze prelibate per tutti i componenti della famiglia, oggi, ha un costo notevole. Le materie prime alimentari che troviamo sugli scaffali dei supermercati, come latte, burro, farina e purtroppo anche frutta e verdura, hanno subito dei rincari. Se prima andare al mercato e comprare i prodotti della terra poteva essere conveniente, adesso bisogna stare attenti a cosa mettere nel carrello. È una rincorsa alle promozioni, offerte e sconti per cercare di acquistare alimenti freschi e di qualità spendendo poco. Un modo intelligente per risparmiare è sicuramente scegliere gli ortaggi di stagione, saranno più gustosi e profumati, perfetti per creare ricette straordinarie. Ma quali sono le verdure invernali più economiche?

Scopriamo le verdure che costano meno e le ricette sfiziose per tutta la famiglia

Rispettare la stagionalità è conveniente per il nostro portafoglio e, per fortuna, anche in inverno la natura ci regala tantissime verdure saporite e ricche di nutrienti. Per mangiare sano non è indispensabile spendere cifre stellari, soprattutto se integriamo nel menù prodotti della terra a basso costo, come ad esempio la cicoria. Il suo costo varia da regione a regione, ma parliamo sempre di prezzi assolutamente accessibili. Se acquistata nei grandi mercati rionali o all’ingrosso, solitamente non supera i 3 € al Kg. Ha un sapore deciso, amarognolo, che possiamo diminuire con del limone o con l’acqua fredda. È perfetta come contorno, può arricchire semplici risotti, paste saltate, ripieni della sfoglia, sformati di patate, timballi, da fare al forno o in padella.

Un’altra verdura particolare ed economica è la verza, un vegetale salutare che possiamo adoperare per varie ricette, oltre che per il minestrone. Con pochi euro potremmo preparare, per tutta la famiglia, involtini con all’interno crema di legumi, al gratin con formaggio, i pizzoccheri, burger e polpette vegetali.

Si trova anche a meno di 3 € la bietola, un ortaggio a foglia verde delicata e dalle mille proprietà benefiche. Possiamo gustarla bollita con olio e limone o usarla per fare la pasta in casa, la frittata, le crocchette, un tortino con del pane avanzato.

Agrumi invernali economici

Abbiamo svelato le verdure che costano meno e le ricette sfiziose, ma potremo anche fare scorta della frutta di stagione economica. Ricchi di vitamina A, C, antiossidanti e sali minerali sono gli agrumi invernali, nello specifico arance e mandarini e con poche calorie. Rappresentano uno snack ideale a metà mattina o al pomeriggio, inebriano con il profumo e il sapore dolce che li caratterizza. Generalmente, in molti luoghi d’Italia, li troviamo in vendita intorno ai 2 € al chilo.