Dove andare per un weekend in Italia? Ecco come visitare 3 città in 3 giorni spendendo non troppi euro

Dove andare per un weekend in Italia?-proiezionidiborsa.it

Per le vacanze low cost si tende spesso a cercare località al di fuori dei confini nazionali. Ci sono, però, soluzioni logistiche che anche in Italia consentono di trascorrere un weekend vedendo cose interessanti e sfruttando la vicinanza di località che hanno bellezze da offrire. Ecco un esempio di un itinerario.

Quando ci si chiede dove passare un weekend a gennaio o a febbraio si deve fare i conti con tempi ed impegni. Le soluzioni ideali prevedono una partenza serale al venerdì e un ritorno entro la domenica.

Per chi ha poco tempo e vuole risparmiare la migliore soluzione sono i voli low cost. Spesso, prenotando con un po’ di anticipo, anche nei fine settimana si trovano occasioni a prezzi bassi.

Dove andare per un weekend in Italia? Gli aeroporti con molti voli sono un’occasione

Chi stesse cercando delle idee su dove trascorrere un fine settimana in Italia farebbe bene a focalizzare la sua attenzione sull’aeroporto di Catania. Si tratta di uno dei maggiori aeroporti italiani, quindi anche partendo dal Nord Italia è facilmente raggiungibile.

Una volta raggiunta quella porzione di Sicilia, si ha vicina una lunga serie di luoghi da visitare a poca distanza.

Da venerdì a sabato: cosa fare nel weekend se si parte?

Ipotizzando, ad esempio, che si arrivi venerdì sera, si potrebbe benissimo trascorrere la serata proprio a Catania. Si tratta di una bellissima città con tante cose da vedere e una tradizione gastronomica che non ha bisogno di presentazioni.

Il sabato mattina si potrebbe tranquillamente spostarsi verso la vicina Messina. Lo si potrebbe fare anche in treno, sfruttando il fatto che la stazione centrale è in centro città. A pochi passi, ad esempio, c’è il Duomo e il suo famoso campanile.

A pochi metri dalla stazione e sempre in centro ci sono gli aliscafi che in mezz’ora portano i pedoni a Reggio Calabria. Da centro a centro. Una volta giunti sulla Penisola, basterà camminare davvero cinque minuti per raggiungere il Lungomare della città. Soprannominato il “Più bel chilometro d’Italia”, è a due passi dal Museo Nazionale della Magna Grecia. Lì, oltre ad una serie di reperti di grande importanza, sono custoditi i Bronzi di Riace.

L’organizzazione nei dettagli può essere soggettiva

Ovviamente ognuno potrà incastrare come ritiene opportuno le località di pernottamenti, pranzi e cene. Chi volesse, ad esempio, potrebbe anche noleggiare un’auto per andare a visitare luoghi sempre vicini come Taormina (tra Messina e Catania) o Scilla (a pochi minuti da Reggio Calabria). O magari ci si potrebbe informare su come raggiungerli con i mezzi pubblici.

Scegliere, tra l’altro, di raggiungere questi luoghi nel periodo non estivo consente anche probabilmente di godere di più della loro bellezza.

Fino a ripartire la domenica sera, sempre da Catania o se ci sono le condizioni anche dall’aeroporto di Reggio Calabria, benché l’offerta dei voli sia minore.

Una soluzione da considerare anche per le temperature meno rigide

Questo itinerario, anche con gli eventuali piccoli diversivi segnalati, può rappresentare la giusta risposta per chi si chiede dove andare per un weekend in Italia. Una soluzione in più che si aggiunge a quelle rappresentate dai borghi più belli presenti sul territorio nazionale. Senza dimenticare che si tratta di territori dove, in genere, anche in inverno fa un po’ più caldo rispetto ad altre parti del Paese.