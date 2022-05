Talvolta i tanti oggetti che teniamo in giro per casa ci appaiono totalmente inutili e ci balena l’idea di disfarcene al più presto. In realtà, se cambiassimo prospettiva, potremmo vedervi un enorme potenziale da sfruttare. Con qualche idea e tanta creatività qualunque oggetto può cambiare totalmente forma e prendere nuova vita.

Possiamo sfruttare i diversi oggetti e i vari materiali, a partire dalla plastica fino ad arrivare ai tessuti. Infatti, centrini con pizzi e merletti possono trasformarsi in arredi per la casa, così come anche vecchi vestiti o tovaglioli di stoffa si possono rivelare davvero utili. I vari oggetti in tessuto si possono riciclare non solo però nella loro integrità, ma anche sfruttandone semplicemente le parti.

Meglio conservare tutti i tessuti

Qualunque elemento di stoffa presente in casa e che non usiamo più può regalarci qualche prezioso scampolo. Infatti, le vecchie stoffe valgono oro in quanto altamente riutilizzabili. Per questo motivo converrà sempre conservare tende, lenzuola, tovaglie, asciugamani, strofinacci, vestiti e quant’altro. Vi potremo così ritagliare con delle forbici dei pezzi da sfruttare. Solitamente li impieghiamo per creare para spifferi o per spolverare casa al posto di stracci acquistati. Per quanto riguarda la pulizia, però, considerare solo quest’ultimo utilizzo è riduttivo.

Le vecchie stoffe valgono oro perché possono farci risparmiare soldi con questa idea di riciclo utile per noi e per la casa

Qualunque tipo di stoffa può diventare una pratica salvietta umidificata e igienizzante. Ne possiamo creare sia per uso domestico che per le nostre mani. Una scelta ecologica e a basso costo basata sul riciclo delle tante stoffe in giro per casa. Il grande vantaggio poi sarà quello di poterle lavare e riutilizzare più e più volte rispetto a quelle che compriamo, che sono usa e getta.

Ci serviranno:

stoffe;

forbici;

un barattolo dotato di coperchio;

acqua;

aceto o alcol;

oli essenziali;

un contenitore di salviette (opzionale).

Tagliamo le nostre stoffe dando loro una forma rettangolare. Prendiamo il barattolo e riempiamolo per tre quarti d’acqua. Vi inseriremo all’interno mezzo bicchiere di aceto o alcol, ambedue altamente igienizzanti. Uniamo poi qualche goccia di olio essenziale a nostra scelta. Possiamo anche mescolarne più di uno se amiamo la fusione di profumi. A questo punto, vi inseriremo all’interno a macerare le nostre stoffe, che si impregneranno dei vari liquidi.

Basterà prenderle nel momento del bisogno. Potremo dunque passarle sulle superfici in casa, così da lasciarle pulite e profumate. O, ancora, usarle per pulire le nostre mani. Naturalmente assicuriamoci però che i prodotti usati non irritino la nostra pelle. Potremmo anche travasarle in un vecchio contenitore ripiegando le nostre salviette una dentro l’altra per portarle sempre con noi. Una volta usate, basterà lavarle come normali stracci, farli asciugare e rimetterli poi nuovamente in ammollo. Naturalmente, se non le usiamo subito, sarà bene sostituire i liquidi nel barattolo di tanto in tanto.

