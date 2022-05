Qualunque spazio esterno richiederà un’attenzione costante per mantenersi in perfetto stato. Tra i vari strumenti indispensabili per la cura sia dell’orto che del giardino, vi sono i tubi di plastica, le cosiddette pompe. Li usiamo infatti collegati a un rubinetto per riuscire a innaffiare anche a distanza dello stesso e lungo qualunque perimetro.

A lungo andare però i tubi di plastica cominciano a rovinarsi. Un po’ per l’usura, un po’ per le condizioni climatiche, soprattutto col sole, diventano vecchi e deteriorati. Talvolta, seppure si dovesse trattare di un unico tratto, si è costretti a sostituire interamente il tubo per ottenere la lunghezza necessaria. Ebbene, sarà meglio non disfarsi di quelli vecchi. Infatti, sono utili per irrigare giardino e orto i tubi in plastica, ma anche usati in altri modi al di fuori dell’irrigazione.

Riciclo creativo utile

Al pari di altri oggetti, come ad esempio i flaconi dei detersivi o i vecchi jeans, anche le pompe possono avere una seconda vita. Basterà solo qualche idea di riciclo creativo per ottenerne oggetti che non avremmo mai pensato, da collocare in orto e giardino.

Possiamo ad esempio usarli come divisori per le nostre coltivazioni e semine, nonché per delimitare aiuole e cespugli. Basterà tagliare i tubi di varie misure. Quelli più piccoli li collocheremo in verticale attorno al punto da delineare. Gli altri pezzi più lunghi li intrecceremo invece facendoli passare attorno ai tubi già collocati.

Utili per irrigare giardino e orto, i tubi di plastica si possono riutilizzare con queste 4 inaspettate idee di riciclo

Spesso non sappiamo dove conservare cesoie, guanti e altri strumenti che usiamo all’aria aperta per le piante. Sembrerà strano, ma possiamo risolvere con una vecchia pompa e un po’ di colla a caldo. Arrotoliamo il tubo a spirale e incolliamolo in questo modo. Continuiamo avvolgendolo su se stesso e fermandolo con la colla. Ecco che avremo ottenuto un pratico contenitore a costo zero.

Per il prossimo progetto ci serviranno i medesimi materiali. Partiamo sempre dal realizzare una spirale, ma questa volta continuiamo ad arrotolare intorno al primo cerchio e non sopra. Incolliamo man mano per bloccare il tutto. In questo modo ne ricaveremo uno zerbino da porre all’esterno, molto pratico per asciugare le suole quando si bagnano.

Arriviamo dunque all’ultima idea. Arrotoliamo e incolliamo il tubo come nel progetto del contenitore, ma in questo caso proseguiremo. Infatti, dopo aver ottenuto la forma la imbottiremo con dell’ovatta. Dopo di che, continueremo ad avvolgere a spirale il tubo sul lato rimasto aperto così da richiuderlo. Il risultato sarà un pouf da porre in giardino e su cui sedersi. Lo potremo usare anche per evitare di piegarci durante i nostri lavori di giardinaggio.

