L’affitto di casa è probabilmente una delle voci che pesa maggiormente sul bilancio familiare. Senza pagare l’affitto potremmo condurre una vita più agiata. Sarebbe fantastico poter risparmiare i soldi della locazione per comprarsi molte altre cose. Questo è uno dei motivi per cui molti si comprano la casa nella speranza di eliminare questo fardello economico nel tempo. Ovviamente a meno che non si acquisti l’appartamento in contanti ci sarà sempre un mutuo da pagare. Tuttavia prima o poi questo mutuo sarà estinto, mentre l’affitto si continuerà a pagare a vita. Ci sono molti modi che permettono di vivere in una bella casa con spese di locazione ridotte o magari anche azzerate. Si può vivere in eleganti appartamenti in affitto senza spendere cifre folli in molti modi.

Affittare gratis un appartamento o una casa vacanza o ridurre i costi della locazione con queste 4 mosse

Per esempio molte famiglie cercano persone a cui offrire vitto e alloggio in cambio di piccoli lavori. Alle volte anche delle persone anziane con case molto grandi cercano un coinquilino che le possa aiutare in piccole faccende, per esempio la spesa. Internet può essere un alleato fantastico per scovare queste occasioni. Mentre per le persone anziane potrebbero funzionare un po’ di volantini attaccati per strada nel quartiere in cui piacerebbe andare ad abitare.

A volte alcuni proprietari di case che occupano l’immobile solo occasionalmente, cercano una persona fidata che si possa occupare della casa. Si chiama house sitting. In cambio offrono l’alloggio gratuito. Il grande vantaggio di questa soluzione è che si potrebbe avere a disposizione un appartamento libero per buona parte dell’anno. Questa soluzione potrebbe essere valida per affittare gratis un appartamento o una casa vacanza o per vivere qualche mese all’estero senza pagare l’alloggio. Anche in questo caso una ricerca sul web sarà illuminante.

A volte sono gli stessi Comuni che cercano inquilini per appartamenti sfitti nel centro urbano. Offrono l’alloggio gratuitamente con l’obiettivo di ripopolare il territorio, oppure in cambio di semplici lavori di volontariato. Per esempio lo scorso anno in Trentino è partito il progetto Coliving per il ripopolamento di piccoli paesi. Il progetto prevede di offrire case in comodato gratuito.

Il subaffitto

Subaffittare una stanza è un altro modo per risparmiare molto sull’affitto. Chi ha preso in locazione un appartamento ed ha una stanza che non utilizza, la può affittare a un’altra persona. Il contratto di subaffitto è regolato dall’articolo 2 della legge 392/78.

Subaffittare una stanza ha sicuramente dei vantaggi, primo fra tutti quello economico. Infatti non solo è possibile ottenere un introito dalla stanza affittata ma si possono dividere anche le spese per la gestione dell’immobile. Tuttavia il subaffitto comporta anche alcuni svantaggi, da tenere in considerazione.

