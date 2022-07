Il sole forte e accecante di questi giorni potrebbe invadere in un istante anche le nostre case. Per fortuna ci sono persiane e tapparelle a proteggerci dall’arrivo dei raggi. Queste componenti così utili in casa possono presentarsi in diversi materiali. Tra i più usati ci sono senza dubbio alluminio e PVC.

Dopo anni di servizio, è normale che possano perdere la loro lucentezza iniziale. Con qualche rimedio apposito, però, si potrebbe togliere lo sporco dalle superfici e ravvivarne il colore. In fondo non è poi così complicato occuparsi della loro pulizia, a patto che lo si faccia regolarmente e con i giusti strumenti.

Ogni quanto pulire

Polvere e smog sono i nemici più temibili e che appaiono con maggior frequenza sugli infissi esterni. Per sapere come pulire persiane e tapparelle dovremo prima conoscere le giuste tempistiche. In generale, si consiglia di procedere almeno due o tre volte all’anno.

Molti si fanno tentare dai rimedi commerciali, ma anche in questi casi le soluzioni naturali sembrerebbero le migliori. Non solo perché ci permettono di risparmiare, ma per la minor aggressività verso le superfici. Nella nostra specifica situazione, saranno tre i prodotti di cui servirsi: sale grosso, aceto di mele e sapone di Marsiglia.

Come pulire persiane e tapparelle in alluminio e PVC senza fatica con 3 rimedi naturali già presenti in casa

Prima di iniziare è bene rimuovere la polvere e i residui in eccesso, che potrebbero ostacolare la nostra pulizia. Sistemiamo un foglio di giornale sul davanzale e usiamo un pennello per arrivare fin dentro le fessure.

Ora possiamo partire col primo metodo, utile per i serramenti in alluminio. Si basa sull’utilizzo del sale grosso, di cui dovremo scioglierne una parte in acqua. Immergiamo un panno nella soluzione e strofiniamo bene sulle parti da trattare. Il suo potere disincrostante provvederà a eliminare ogni traccia di sporcizia rimasta.

Un’ottima alternativa consiste nell’affidarsi all’aceto di mele, che quasi tutti hanno in dispensa. Questa volta dovremo indossare un guanto di cotone o lana e intingerlo nel prodotto. Subito dopo passiamo le dita sugli infissi, per raggiungere anche gli angoli più nascosti. Terminato il lavoro, aspettiamo che asciughi.

L’inseparabile sapone di Marsiglia, invece, è perfetto anche per la pulizia del PVC. Possiamo utilizzarlo in formato liquido o a scaglie. Basterà diluirne o scioglierne una dose in acqua tiepida e applicarlo con una spugnetta sulle aree interessate. Nel caso di infissi in legno, quando tutto asciugherà, potremmo dare una bella lucidata distribuendo qualche goccia di olio paglierino.

