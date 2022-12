Le unghie natalizie di quest’anno sono luminose e semplici, ecco come farle

Tempo di festeggiamenti e così tutto deve essere pronto per il Natale. Dal cenone agli addobbi, passando per l’outfit da indossare. Ma oltre al look da festa non dimentichiamo capelli e unghie. E allora come possiamo farle?

Il Natale si sta avvicinando sempre di più e allora è arrivato il momento di pensare al nostro look da festa. Sono tantissimi gli abiti che possiamo indossare come sono tantissimi anche gli accessori. Quest’anno l’outfit dovrà essere pieno di paillettes per celebrare con felicità il Natale e perché no anche la fine dell’anno. Puntiamo tutto dunque sul nostro look, ma non dimentichiamo quello che fa da contorno, ovvero unghie e capelli.

I capelli per Natale

Tantissime le acconciature che possiamo fare per le festività. Possiamo partire dai capelli raccolti fino a tenerli sciolti con qualche boccolo. I capelli possiamo sia farli a casa, se abbiamo gli accessori giusti oppure possiamo recarci dal nostro parrucchiere e chiedere una piega.

Se scegliamo il parrucchiere, ricordiamoci di prenotare in tempo il nostro appuntamento perché saranno pieni di lavoro e trovare uno slot di tempo aperto potrebbe essere complesso. E se ne abbiamo voglia possiamo anche cambiare colore dei nostri capelli e perché non fare un bellissimo color ambrato che è tendenza per il 2023.

Ecco le unghie natalizie di quest’anno

Se c’è una cosa molto caratteristica del Natale è sicuramente la neve. Dal cielo cade leggera e si poggia a terra. Ma possiamo anche farla cadere sulle nostre unghie. Basta seguire dei semplici passaggi ed ecco che le nostre unghie natalizie saranno adornate con dei puntini bianchi che ricordano la neve.

La prima cosa da fare è scegliere il colore di smalto. Scegliamo dei colori neutri o trasparenti per rendere il tutto più elegante. Stendiamo il colore scelto come base e lasciamolo asciugare.

Ora prendiamo lo strumento del dotter per prelevare un pochino di colore bianco. Eseguiamo dei piccoli puntini bianchi sulla parte finale dell’unghia in ordine totalmente casuale. Cerchiamo di farli il più piccoli possibile perché il colore dopo un pochino tenderà ad allargarsi.

Se vogliamo, alcuni pallini possiamo anche allungarli come se fossero delle code di stelle. Per un effetto ancora più wow e luminoso, poi, possiamo prendere un pochino di glitter e attaccarli sulla nostra unghia. Ed ecco che abbiamo realizzato le unghie natalizie di quest’anno. Luminose e semplicissime da fare ma che ci faranno fare un figurone al pranzo di Natale.