Aggiungiamo texture e spessore ai nostri capelli grazie a prodotti economici anche fai da te

Spesso quando usciamo dalla doccia i nostri capelli sono poco vivi. Hanno bisogno di volume e spessore. Possiamo usare degli shampoo oppure dei prodotti che danno volume ai capelli, ma anche degli articoli fai da te.

Ogni capello è diverso. C’è chi li ha fini e lisci, chi invece ricci e super voluminosi, e poi abbiamo quelle persone che hanno i capelli mossi. Possiamo curare la nostra acconciatura i tantissimi modi a seconda di quelle che sono ovviamente le nostre esigenze. Se abbiamo i capelli sfibrati allora avranno bisogno di essere rinforzati e di tante cure. E magari possiamo usare dei balsami specifici per farlo. Ma possiamo usare anche degli oli oppure delle maschere.

Se invece abbiamo la cute secca, anche in questo caso è meglio usare degli shampoo specifici per la secchezza cutanea. Ricordiamoci poi sempre che il balsamo non va applicato alla radice, ma solo sulle punte. Un altro problema che possiamo incontrare è quello del volume. Ci sono infatti tantissimi capelli che, essendo molto lisci, non hanno volume. Perdono quella texture affascinante e non hanno spessore. Dobbiamo allora trovare un modo per avere dei bellissimi capelli voluminosi.

I vari shampoo

La prima cosa che sicuramente ci può venire in mente è quella di acquistare degli shampoo che hanno l’effetto volumizzante. E poi possiamo proseguire con tutta la beauty routine per capelli sempre della stessa linea con balsamo e maschera. Ci sono infatti moltissimi balsami e maschere che hanno questo effetto e che quindi si possono usare. Oppure possiamo ricordarci dell’estate. Di quando i nostri capelli sono belli vaporosi solo grazie all’acqua del mare. E allora perché non ricrearla.

Aggiungiamo texture e spessore ai nostri capelli

Quello che infatti possiamo fare è usare degli spray salini. Non dobbiamo assolutamente immaginarci lo stesso effetto dell’acqua del mare. Anche perché questa tende poi a seccarli. Quello che noi dobbiamo usare è qualche spruzzo di questo spray che ci aiuterà a dare volume ai capelli.

I marchi che realizzano questo articoli sono davvero tanti. Partiamo da L’Oréal fino ad arrivare a Moroccanoil, passando per British M. Tutti hanno lo stesso effetto: ovvero dare texture e spessore al capello. All’interno poi di questi prodotti sicuramente troveremo anche altri principi che andranno a nutrire il capello.

In alternativa possiamo farlo ovviamente a casa. E quindi possiamo prendere dell’acqua filtrata, metterla all’interno di uno spray e aggiungere un pochino di sale. Spruzziamo delicatamente sulla nostra chioma, sempre con parsimonia, ed ecco che aggiungiamo texture e spessore ai nostri capelli anche d’inverno.