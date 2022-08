Prendersi cura del proprio aspetto non ha età. Se da piccoli ci pensano mamma e papà a presentare al meglio i propri figli, vestendoli in modo carino ma comodo, crescendo è diverso. Spesso ci si confronta con gli altri e si cerca di migliorare il proprio fisico o la morbidezza dei capelli.

La pelle del corpo o del viso riveste un’importanza rilevante. A partire dall’adolescenza potrebbero comparire smagliature e acne. Vari trattamenti possono aiutarci così come il trucco può mascherare qualche imperfezione anche da adulti.

A volte, però, si trascurano le mani. Idratarle almeno due volte al giorno potrebbe migliorarne l’aspetto. Ciò che pure di solito colpisce è lo stato delle unghie.

Unghie curate in pochi minuti

Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima, ma anche le mani e le unghie parlano. Molte volte stride il contrasto con un viso con poche rughe e giovane con dorsi e palmi trascurati.

A casa possiamo applicare creme che mantengano le mani morbide e fare una leggera manicure. Per smaltare le unghie in modo semplice possiamo ricorrere alla classica french manicure.

La tecnica più nota prevede una limatura dell’unghia un po’ arrotondata, uno smalto rosaceo e le punte bianche.

Una tendenza dell’estate sarebbe usare colori fluo come il giallo, l’arancione e il verde al posto del bianco.

Un’altra tendenza

Se la french manicure con ogni sua variante è amata da tutte e abbastanza facile da realizzare, tra le instagrammers e le celebs si sta affermando un’altra tecnica. Le unghie di tendenza per l’estate 2022 sono quelle con l’american manicure. In questo caso l’unghia è più lunga e si limerà in modo da formare un rettangolo con angoli squadrati, quindi.

Per fare l’american manicure bisognerà stendere una base color beige, nude oppure avorio. Fatto ciò dipingiamo le punte di bianco. Dopo passiamo uno smalto neutro e una volta asciugato ne metteremo uno trasparente.

Le unghie di tendenza per l’estate 2022 e non la solita french manicure

Per l’estate 2022 oltre alla french manicure e all’american manicure, poi, possiamo scegliere qualcosa di diverso. Si sa che si vuol sempre splendere e nel make up si usano a volte l’illuminante e i glitter.

Una moda chic del momento sono le Rhinestone nails. In poche parole basta passare una base chiara, nude o trasparente e poi incastonare dei cristalli colorati. Si possono applicare i brillantini con la colla apposita o prendere quelli con l’adesivo. È importante rifinire l’unghia con un top coat trasparente.

Per quanto riguarda i disegni, per mani luccicose ed eleganti meglio preferire pochi strass con disegni geometrici. In alternativa, ne possiamo mettere solo uno al centro. Una tendenza chic è quella di applicarne una fila alternando i colori e seguendo la lunetta o i bordi laterali.

Insieme a un bel vestito estivo e un paio di immancabili sandali, quindi, possiamo sfoggiare mani curate e unghie al top seguendo pochissimi passaggi.

