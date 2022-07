Allacciare i sandali alla schiava per non farli sciogliere e con cosa abbinarli

Tra le passioni che accomunano molte donne c’è quella per le calzature. I negozi di scarpe sono un richiamo potente ogni volta che si va in giro a fare shopping. Anche solamente guardare le vetrine per conoscere le nuove tendenze è qualcosa a cui si rinuncia malvolentieri.

Le calzature hanno origini antichissime e ogni tanto negli scavi archeologici vengono fuori dei reperti quasi intatti.

Uno dei primi modelli di scarpe in voga ancora oggi è quello dei sandali. All’apparenza semplici, riparano il piede, sono leggeri e abbastanza comodi e adatti un po’ a tutti.

In particolare i sandali femminili sono spesso presenti nelle collezioni degli stilisti.

Ci sono dei modelli molto apprezzati, si tratta dei sandali alla schiava o sandali alla greca o gladiatori. Possono essere bassi o con tacco. La difficoltà principale è sapere allacciare i sandali alla schiava in base al nostro look e senza avere problemi mentre camminiamo.

Alcuni suggerimenti

Ci sono alcuni modi per allacciare i sandali, in base a ciò che indossiamo e alla nostra figura. Con degli short, gonne corte e miniabiti l’allacciatura dovrebbe essere alta. Iniziamo con l’infilare il piede facendolo aderire bene alla scarpa. Ora prendiamo i due lacci e incrociamoli dietro la caviglia. Passiamoli sul davanti e continuiamo a incrociarli fino a sotto al ginocchio. Tiriamo un po’ e facciamo un nodo dietro o di lato. Ora possiamo scegliere se fare un altro nodo e nascondere i capi dei lacci nell’intreccio o procedere con un piccolo fiocco.

Se i lacci sono molto lunghi e abbiamo gambe slanciate gli incroci potrebbero terminare sopra il ginocchio.

Altri consigli

Con abiti un po’ lunghi o pantaloni alla pescatora i sandali alla schiava potrebbero risaltare con un’allacciatura diversa. Prendiamo i capi dei lacci e incrociamoli dietro la caviglia, continuiamo a intrecciarli in quella parte della gamba terminando con un nodo laterale. In alternativa, incrociamo i lacci e finiamo dietro al polpaccio.

I colori che si adattano a diversi look sono il nero, il bianco e il beige. Se scegliamo sandali con disegni o colori accesi, compensiamo con un abbigliamento monocolore. I lacci di solito sono in pelle. Se le nostre scarpe li presentano in stoffa, preferiamo un’allacciatura bassa per evitare che caschino mentre camminiamo.

Come abbiamo visto, per esaltare la bellezza di questa calzatura sarebbero da preferire abiti e pantaloni che lascino scoperta la gamba. Potrebbero andare bene anche un abito o una gonna un po’ lunghi, ma che abbiano uno spacco laterale.

Stanno bene con i sandali anche abitini di pizzo bianco o caftani lunghi o corti. Meglio evitare gioielli e bigiotteria troppo appariscenti per non sovraccaricare il look. Con l’abbronzatura potrebbero star bene i sandali dorati, color bronzo o argento. Prima di indossarli potrebbe essere utile fare un’accurata pedicure e passare una crema profumata sui piedi.

