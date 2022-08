Stanno per arrivare i giorni da bollino nero che vedranno milioni di italiani riversarsi su strade e autostrade per raggiungere i luoghi di vacanza. Le sospirate ferie stanno arrivando quasi per tutti. Poi, su come passarle, con chi trascorrerle e dove, si possono aprire numerosi fronti.

Tra questi, anche quelli legati all’oroscopo, che potrebbe darci un’indicazione sommaria sulle persone che dovrebbero circondarci in questo periodo. Affinità tra segni, possibili nuove coppie o, al contrario, persone da cui stare alla larga? Per chi ci crede, forse è la cosa più importante. Infatti, meglio evitare un guaio che vivere un momento felice.

L’inizio di agosto vedrà la congiunzione e l’unione astrale tra Marte e Urano. Questo provocherà delle reazioni molto positive per alcuni segni, soprattutto per quel che concerne le relazioni. Pochi giorni alla chiusura di molte aziende, ma c’è ancora tempo per problemi o, al contrario, per instaurare nuovi feeling.

È quello che capiterà all’Ariete, che vedrà intrufolarsi nei propri affari molte persone. Alcune gradite, altre molto meno. Come se, improvvisamente, queste avessero capito la brillantezza che sta vivendo questo segno zodiacale e volessero farne parte. Ognuno a proprio modo.

Marte e Urano insieme per un inizio d’agosto da favola per questi segni

La capacità di discernere tra chi sarà interessato e chi sincero darà quel quid in più all’Ariete. In attesa di partire verso mete balneari dove poter intrecciare relazioni di altro tipo, sull’onda lunga favorevole degli ultimi mesi.

Leone, invece, sarà chiamato a fronteggiare una scelta lavorativa importante. Il dilemma amletico sarà: farlo da solo o consultarsi con qualcuno? I più consapevoli agiranno senza chiedere nulla a nessuno e questo potrà provocare loro problemi. I più incerti si faranno consigliare, ma dovranno stare attenti a chi domandare il parere giusto.

Lo Scorpione vivrà una settimana molto intensa. Qualche piccolo problema da risolvere nella propria relazione di coppia, in attesa di partire per le vacanze. Sarà meglio chiarirsi prima di viaggiare insieme, onde evitare spiacevoli conseguenze.

Acquario e Pesci vivranno una settimana molto controversa

Per i Pesci, invece, sarà un inizio d’agosto tutto da vivere. La loro flessibilità sarà fondamentale per dipanare alcune matasse intricate, soprattutto in ambito professionale. Questo potrebbe provocare un po’ d’invidia, ma non solo. In fondo, c’è anche l’ammirazione di una parte dei colleghi che stimano l’operato di questo segno di Acqua.

Acquario, infine, vivrà una settimana di sussulti per alcune decisioni non semplici da prendere. È probabile stia arrivando un cambiamento, ma ancora si fa fatica a stabilirne i contorni. Le vacanze potrebbero arrivare al momento giusto per riflettere sul futuro.

Marte e Urano insieme per un inizio d’agosto top per Ariete, Scorpione e Pesci, mentre Acquario e Leone dovranno stare più cauti. In fondo, Saturno retrogrado ha già dato a quest’ultimo molti benefici.

