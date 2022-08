In estate una delle nostre maggiori preoccupazioni è sicuramente la meta per le vacanze. Ci sono molte scelte, anche economiche, per un viaggio in qualche città europea. Ma se desideriamo rilassarci, possiamo scegliere una destinazione dotata di meravigliose spiagge. Non dobbiamo, però, andare molto distanti delle spiagge bellissime.

Infatti, la Croazia è dotata di meravigliose spiagge adatte a tutta la famiglia. Questo Paese è dotato di meravigliose mete, perfette soprattutto per i bambini. Inoltre, è economico e vicino, cosicché non dovremo fare lunghi tragitti.

La meravigliosa Croazia

Raggiungibile in auto, la Croazia è davvero un’ottima scelta per una vacanza di famiglia. Il mare limpido e sicuro. Il Paese ha, però, solamente spiagge di sassi, ma non dobbiamo preoccuparci.

La prima zona della nostra lista è Capo Kramenjak. Si trova a Istria ed è una delle più belle della Croazia. Le spiagge vicino alle Orme dei Dinosauri, sono adatte in particolare per una vacanza con i più piccoli. Si tratta di due baie, composte da ciottoli, che vantano di un mare pulito e blu. Inoltre, è presente anche una pineta, adatta a chi desidera stare all’ombra, magari dopo il pranzo o per riposare.

Anche la spiaggia di Volosto, nel Quarnaro, vicino alla Dalmazia, potrebbe essere una destinazione adatta. Questa spiaggia è vicino a un Paese veramente piccolo, ma non di meno bellissimo. La parte balneare è ugualmente piccola, ma dotata di acque cristalline. Vicino alla spiaggia non mancano i locali, dove non solo possiamo mangiare spendendo poco, ma anche trovare un po’ di ombra. L’unica parte negativa è che l’acqua è un po’ più profonda e bisogna prestare attenzione ai più piccoli.

3 spiagge dorate adatte alle vacanze al mare con i bambini

Infine, l’Isola di Pag è dotata di bellissime spiagge perfette per la famiglia. In particolare la spiaggia di Zrcè è particolarmente ampia. L’acqua è cristallina ed è molto tranquilla, perfetta per chi ha bambini anche piccoli. Ci sono, infatti, anche dei giochi per bambini e numerosi servizi vicini. Inoltre, l’entrata in mare è digradante, rendendola anche sicura.

Per avere una vacanza migliore, seguiamo anche questi consigli adatti alla famiglia. Ricordiamoci di portare delle scarpe da scoglio. In questo modo eviteremo di doverle comprare in Croazia, dove costeranno sicuramente di più.

Portiamoci anche un ombrellone da spiaggia, perché in molte zone potremmo avere dei problemi a trovare dell’ombra. Se abbiamo intenzione, in particolare, di girare la zona, è sempre meglio essere già equipaggiati.

Ecco, dunque, 3 spiagge dorate adatte per le vacanze in famiglia.

