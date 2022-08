Molte donne prima di partire per le vacanze dedicano qualche giorno a “restaurarsi”. C’è chi va dal parrucchiere, chi prenota una esfoliazione approfondita per mantenere bene la abbronzatura e chi decide di coccolarsi con dei massaggi drenanti. Però la maggior parte va a farsi una manicure o una pedicure, spesso con il metodo semi-permanente. In questo modo infatti sono sicure di avere mani e piedi perfetti per tutto il mese. Però quando si va a fare visita alla propria onicotecnica di fiducia vengono sempre mille dubbi riguardo al colore. Per questo oggi noi diamo un suggerimento in merito. Sono queste le unghie dell’estate sfoggiate dalle più grandi star di Hollywood.

Le oramai celebri glazed donut nails

“Glazed donut”: è questa la tonalità che sta facendo letteralmente impazzire le celebrità americane. Come si può intuire dal nome, ciambella glassata, si tratta di una sfumatura molto perlacea e luminosa che ricorda quella dello zucchero a velo sciolto in acqua. La prima a lanciarle è stata Hailey Baldwin Bieber, modella e moglie del cantante Justin. La influencer infatti è sempre tenuta d’occhio dalle appassionate di moda ed è una vera e propria trend setter per quanto riguarda le pratiche beauty. Per ottenerlo la donna ha dichiarato di avere una tecnica ben precisa che mette insieme più prodotti. Vediamola insieme per proporla alla nostra nail artist di fiducia o per provarla noi da sole a casa.

Sono queste le unghie dell’estate preferite dalle grandi star come Hailey Bieber

Il trucco consiste nello stendere una base nude chiara e preferibilmente fredda e poi sigillarla con uno strato di top coat. Quando questo si asciuga basta passarci sopra una polvere brillantata e poi di nuovo passare il top coat. Il processo è molto facile anche da provare a casa per chi ha già una mano esperta. Zola Ganzorig, nail artist della Bieber ha rivelato sul suo profilo Instagram i prodotti che utilizza. Sono tutti della linea OPI e sono rispettivamente OPI Stay Strong Gel Coat, OPI gel color Funny Bunny, OPI Stay Shiny top coat e infine la polvere OPI Chrome Effects in Tin Man Can. Questi ultimi sono da applicare con un pennellino apposito dopo aver passato un piccolo panno imbevuto di alcol su tutta l’unghia in modo da rimuovere eventuale materiale in eccesso.

Lettura consigliata

Non il bianco o il solito rosso sulle unghie, ecco quali sono i colori di tendenza per l’estate del 2022