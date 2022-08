L’igiene personale è davvero importante per qualsiasi essere umano. A qualsiasi età, che siano bambini, adulti o anziani. I supermercati e gli ipermercati sono pieni di prodotti specifici per ogni parte del corpo. C’è solamente l’imbarazzo della scelta. Dai capelli fino ai piedi, passando per viso, mani, glutei e gambe. Senza dimenticare le parti intime, soprattutto per il genere femminile.

Lì, infatti, si possono concentrare molti batteri e questo può creare parecchi grattacapi. Sia per sé, ma, ovviamente non solo. Di conseguenza, una corretta e approfondita igiene è fondamentale per evitare spiacevoli inconvenienti.

Infezioni, prurito e cattivo odore. Sono questi i tre principali nemici di questa parte nascosta del nostro corpo. Soprattutto in estate, con il caldo e il sudore, essa può davvero soffrirne. Senza dimenticare, per esempio, la sabbia, quando andiamo al mare. Tutti elementi che possono creare problemi, se non addirittura qualcosa di più

Bastano pochi ingredienti per fare in casa un detergente intimo profumato

Diventa allora necessario scegliere il prodotto giusto per far fronte a tutto ciò. Come detto in precedenza, il commercio ce ne propone moltissimi. Si può scegliere la marca, guardare la confezione per capire cosa ci sia all’interno. Oppure consultare internet e provare a trovare online quello che pensiamo possa essere più adatto alle nostre esigenze.

Poi, c’è sempre la via naturale, quella del piccolo chimico nascosto dentro ognuno di noi, che prova a trovare la soluzione più efficace, magari risparmiando sul commerciale.

Andiamo allora a vedere come si potrebbe fare un sapone intimo fai da te, raggruppando alcuni prodotti naturali. Disinfettante, antibatterico e decisamente rinfrescante. Stiamo parlando della menta peperita e della lavanda. Sono queste le due essenze principali che useremo per fare il sapone. I loro oli essenziali si possono trovare facilmente in erboristeria. Bastano poche gocce di entrambi, da miscelare insieme e aggiungere a 100 ml di acqua distillata e all’aloe vera.

Un rimedio naturale per il nostro benessere e per una parte importante del corpo

Amalgamiamo bene il tutto, in modo da formare una crema densa e profumata, prima di aggiungere un tensioattivo di origine vegetale per completare l’opera. Tra i tanti da scegliere, consigliamo il coco glucoside, delicato, poco aggressivo e in più economico, visto che un flacone da 100 ml costa poco più di 3 euro.

Dunque, bastano pochi ingredienti per fare in casa un prodotto per l’igiene intima davvero efficace. A base di oli essenziali di menta peperita e lavanda, potrà essere messo in una bottiglia e portato anche in vacanza. Magari abbinandolo a una crema mani che ne preservi la pelle dall’invecchiamento.

Lettura consigliata

Come fare un autoabbronzante fai da te in casa con un dolce ingrediente che tutti abbiamo in cucina