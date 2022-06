Mancano ormai pochi giorni all’estate e con la bella stagione prestiamo molta più attenzione al nostro aspetto esteriore. In questo periodo tendiamo a curarci maggiormente, perché avremo più occasioni per sfoggiare il nostro fisico. Le vacanze si avvicinano sempre più e molti di noi hanno già potuto concedersi delle brevi fughe al mare o in montagna. L’abbronzatura ha il potere di renderci più belle. Ciò che indossiamo e come ci presentiamo all’esterno hanno sempre una loro importanza ed oggi vogliamo concentrarci sulla manicure. Mani e unghie sono un importantissimo biglietto da visita. Avere mani curate ed eleganti ad ogni età restituisce un’immagine positiva di noi stessi.

Oltre all’outfit, anche lo smalto può aiutarci a mettere in risalto l’abbronzatura ed oggi vogliamo suggerire la tendenza dell’estate. Generalmente i colori che si impongono in estate sono le nuance fluo e in particolare il giallo e il rosa in tutte le loro sfumature. Con questo articolo, spiegheremo invece quale colore portare per essere al top nella stagione più bella dell’anno.

Le unghie dell’estate non saranno rosa o gialle, ma di questo colore perfetto per esaltare l’abbronzatura anche a 50 anni

Dimentichiamoci le nuance fluo, perché nell’estate 2022 per essere alla moda dovremo scegliere l’azzurro pastello. Sebbene molti lo ritengano un colore essenzialmente primaverile, l’azzurro pastello sarà il colore con il quale distinguersi in estate. Mentre i colori fluo esaltano l’abbronzatura grazie ai toni caldi, l’azzurro pastello possiede una nota fredda che accentua maggiormente l’incarnato fresco e solare tipico dell’estate. Questa sarà la scelta più adatta per chi vuole farsi notare e distinguersi con un colore che accende la nostra abbronzatura. Inoltre, l’azzurro pastello è perfetto sfoggiato ad ogni età, a 20 così come a 50 anni, senza mai apparire volgari o fuori luogo.

Alcuni suggerimenti

Le unghie dell’estate non saranno rosa o gialle ma azzurro pastello e possiamo declinare questo colore come più preferiamo. Scegliamo diverse nail art ad effetto, abbinamenti di colore e la forma dell’unghia, dando spazio alla fantasia. Questa tinta si sposa benissimo con il bianco, il colore che per eccellenza può dare spicco alla nostra abbronzatura. Dunque, giochiamo con il bianco e sfoggiamo una french manicure con base azzurro pastello e lunetta bianca, oppure in tinta unita ma sfumato. I disegni geometrici non passano mai di moda e potremo realizzare decorazioni creative usando il nero o altre sfumature del blu. Il contrasto tra questi colori accenderà il nostro incarnato in un attimo.

Non dimentichiamoci che anche la forma dell’unghia ha la sua importanza. Scegliamo la forma a mandorla se abbiamo mani piccole e sottili, mentre la forma ovale è perfetta per chi possiede mani un po’ paffute. Siccome la parola d’ordine è eleganza, consigliamo di non esagerare con le lunghezze e limitando le nail art ad un paio di unghie per ogni mano. In questo modo, non appariremo mai eccessive e renderemo speciale e d’effetto la nostra manicure estiva.

