Essere sempre alla moda è molto importante per noi donne. Tuttavia, con il passare degli anni, non ci basta essere sempre perfette, ma anche non risultare mai fuori luogo. A molte di noi piace farsi notare, ma è importante spiccare sempre per buon gusto e stile.

Le unghie sono un biglietto da visita da non sottovalutare. Infatti, una manicure trascurata può restituire un’immagine sciatta ed invecchiata. Questo vale sia per le mani che per i capelli. Infatti, se le tendenze dell’inverno suggeriscono 2 colori di capelli favolosi e mai banali, la moda unghie potrà stupirci.

Infatti, ecco il colore di unghie che sta spopolando per una manicure perfetta ed elegante anche dopo i 50 anni.

Esistono colori non adatti dopo i 50 anni?

Molti pensano che alcuni colori non si addicano a tutte le età. In realtà, il segreto consiste nell’adottare piccoli accorgimenti che renderanno splendido ogni colore a prescindere dall’età.

Ad esempio la forma dell’unghia, ma soprattutto la sua lunghezza, sono fattori determinanti. Alcune forme come le unghie a stiletto, oppure portarle molto lunghe è sconsigliabile, soprattutto dopo i 50 anni.

Tuttavia, se non esageriamo con nail art troppo eccentriche, nessun colore è poco adatto sulle unghie di una donna di qualsiasi età. Se lo scorso mese il colore di punta è stato l’argento, adesso procediamo svelando quale sarà la nuova tendenza su cui puntare.

Il colore che si sta affermando, conquistando tutti, è il blu zaffiro. Questo colore freddo si sposa perfettamente con la stagione invernale.

Un’alternativa glam al classico nero, il blu zaffiro si presta bene sulle unghie delle donne di ogni età donando eleganza e stile.

Se decidiamo di portarle corte, scegliamo una forma squadrata. Se invece amiamo portarle più lunghe, il blu è perfetto sulla forma a mandorla.

Dettagli

Una volta decretato il colore da indossare per non passare inosservato, possiamo scegliere di optare per una manicure monocromatica, oppure di osare con qualche dettaglio. Ad esempio, possiamo scegliere un finish opaco o glitter per dare dinamicità alla manicure.

In alternativa, se abbiamo paura di osare, scegliamo una french manicure di questo colore. Il blu zaffiro è davvero perfetto su uno smalto color nude. Che sia solo su un’unghia o su tutte quante, sarà sufficiente dare spazio alla creatività per avere mani perfette con questo colore tipicamente invernale.

Approfondimento

