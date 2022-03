La primavera è arrivata portando con sé tanta voglia di colore. L’inverno e il freddo sono ormai alle nostre spalle e quale modo migliore per voltare pagina se non sfoggiando delle unghie in stile primaverile? Ogni stagione impone le sue mode ed anche quest’anno la primavera si manifesta negli outfit e nella manicure. Oggi vogliamo proporre le ultime tendenze e svelare le migliori da sfoggiare per essere sempre alla moda e mai fuori luogo. Le nostre proposte vedranno i colori più richiesti ed alcune splendide nail art alle quali non potremo resistere.

Con il passare degli anni molte donne hanno paura di essere fuori luogo e tendono a portare unghie molto sobrie e basic. In realtà, bastano pochi accorgimenti per essere sempre impeccabili ed eleganti.

Colori da provare assolutamente

Oltre ad alcune nail art graziose e coloratissime, tornano di moda anche alcuni colori da provare assolutamente. Il very peri continua ad affermarsi tra i colori più amati anche in primavera e possiamo realizzarlo in versione mat oppure in dégradé. Tornano anche colori pastello abbinati ad effetti speciali come il marmorizzato. Infine, un colore che spopolerà presto sulle unghie delle donne di ogni età sarà il caramello. Questo colore risulta molto elegante ed è diverso dai classici marroni e toni neutri che siamo soliti vedere.

3 colori e nail art di tendenza in primavera per mani curate ed unghie eleganti a 30, 40 e 50 anni

Se siamo stanche del solito colore nude, questa primavera possiamo rinnovarlo provando la versione opalescente. Le opal nails regalano alle unghie mille riflessi e sfumature dando sprint ai classici rosa e bianco lattiginoso. Questo smalto si ispira all’opale e ai suoi colori delicati e preziosi. Perfetta per le donne di tutte le età, questa tendenza spicca anche sulle unghie dai colori decisi. Possiamo decidere di applicare questo smalto su tutte le unghie o su una soltanto, per avere un effetto più soft ma che spicca.

Swirl nails

Non esistono manicure fuori luogo dopo una certa età: il segreto è avere buon gusto e porsi dei limiti. Al primo colpo d’occhio, potremmo pensare che le swirl nails si adattino soltanto sulle donne più giovani. In realtà, sarà sufficiente non esagerare limitandosi a questa nail art solo su una o due unghie. Le swirl nails sono decorate con linee morbide, sinuose e coloratissime, regalandoci un look fresco e giovanile. Per realizzarlo, consigliamo di partire da un base nature e poi di realizzare questi vortici con un pennello da nail art e molta pazienza. Il risultato però sarà straordinario e d’impatto.

Flower nails

Nella nuova stagione sono questi i 3 colori e nail art di tendenza e tra queste non possono proprio mancare le flower nails. La primavera è il mese dei fiori e, come ogni anno, le flower nails si impongono tra le unghie più amate e richieste. Le nostre unghie diventeranno delle vere e proprie tele da dipingere con fiori effetto acquerello, oppure da replicare in maniera più stilizzata. Per un tocco di stile in più possiamo realizzare un french manicure colorato con dei fiori disegnati sopra.

