Ogni donna ci tiene a presentarsi sempre al meglio e a essere sempre curata in ogni aspetto.

Infatti, tutte impieghiamo molto tempo per scegliere i giusti outfit, ma anche per acconciare i capelli e per la cosmesi.

Un’attenzione particolare poi la richiedono le mani, sempre in primo piano: quando ci si presenta, si gesticola ma anche nell’impugnare oggetti. Importante che non siano screpolate, ma morbide e vellutate, magari per renderle soffici possiamo spalmare la purea di quest’ortaggio.

Non meno importanti per completare la mano, ovviamente, le unghie.

Le unghie del 2022 si tingeranno di questo colore di smalto chic e sensuale in varie combinazioni

Delle unghie ben tenute sono prive di cuticole e ben limate e modellate. Fondamentale anche lo smalto che ne uniforma il colore e dà loro un tocco in più.

Talvolta si preferisce optare per colori nude vicini alle tonalità naturali delle unghie, ma spesso si tende ad azzardare maggiormente.

La scelta della nuance non è mai facile, perché gli smalti tra cui scegliere sono svariati.

Quest’anno però a dominare qualunque scena sembrerebbe essere un colore in particolare secondo l’Istituto Pantone, cioè il very peri. Il very peri è molto vicino al lilla, infatti nasce dalla miscela del blu pervinca e del rosso.

Spopolerà negli abiti e nel make up, ma anche come tonalità di smalto.

Tendenze per indossare lo smalto

Il very peri si adatta a tutte le unghie, sia corte che lunghe. Infatti è un colore vivace ma allo stesso tempo tenue, attira l’attenzione senza appesantire. Il che fa sì che le unghie non tendano a rimpicciolirsi né ad allargarsi oltremodo visivamente.

Le unghie del 2022 si tingeranno di questo colore di smalto chic e sensuale in varie combinazioni.

Potremo indossare un normale smalto di questo colore o un permanente o semipermanente, l’effetto sarà sempre wow. Ovviamente ci si potrà sbizzarrire anche nella nail art.

Si potrà adottare un effetto degradé, giocando con le varie sfumature del very peri sfociando in tonalità del rosso o del blu.

O ancora, decorare le unghie con una tecnica facilissima che spopola su Instagram.

Gettonatissime anche nel 2022, le decorazioni con brillantini e pietre, realizzabili anche sulla base very peri.

Altre idee potrebbero essere un french sfumato ma anche quello reverse, cioè invertito.

Per delle unghie estremamente glamour poi il very peri potrà abbinarsi ad altri colori di tendenza.

Come il verde salvia, ma anche il colore caramello o il bianco opaco.

Le nostre unghie con questo colore meraviglioso non passeranno certo inosservate e non sfigureranno mai. Il very peri è un colore dotato di molto carisma e ammalierà con facilità.

Lettura consigliata

In voga nel 2022 questo capospalla anni ‘50 da indossare anche passati i 50 anni in outfit di alta classe