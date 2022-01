Quando si va a fare la spesa di solito ci portiamo dietro una lista. Grazie al progresso tecnologico a volte al foglio di carta sostituiamo un file nello smartphone. L’elenco include beni di ogni tipo e anche detersivi di vario genere. Può capitare, però, di dimenticare di annotare qualcosa. In questi casi è utile sapersi arrangiare con le cose che si hanno in casa. Questo accade anche quando si vuol risparmiare oppure si cerca di usare meno prodotti chimici nelle pulizie quotidiane. Vediamo come poter lavare i piatti senza il solito detersivo.

Lavare i piatti senza il detersivo o quando finiscono le pastiglie della lavastoviglie è possibile con questi metodi alternativi

Se finisce il liquido per i piatti ecco come fare.

Ingredienti:

3 limoni;

500 ml di acqua;

100 ml di aceto di mele o di vino;

200 g di sale fino.

Preparare un boccale e un frullatore a immersione oppure usare un robot da cucina. Tagliare i limoni e, dopo aver tolto i semini, inserire le fette nel boccale o nel robot con il sale e un po’ di acqua. Una volta ottenuto un impasto morbido versarlo in una pentola con acqua e aceto. Far cuocere bene per una decina di minuti, poi lasciare raffreddare e riporre in un contenitore con coperchio. Con un pennarello scrivere a cosa serve il contenuto.

Per sgrassare e lavare i piatti sono anche utili questi altri rimedi di emergenza:

qualche cucchiaio di farina sciolto nell’acqua;

un cucchiaio di detersivo in polvere per la lavatrice sciolto in acqua calda;

scaglie di sapone delicato per le mani.

Ecco come fare le pastiglie per la lavastoviglie

Se si vogliono preparare a casa le pastiglie per la lavastoviglie, bisognerà procurarsi:

150 g di sale di Epson o sale grosso;

150 g di sodio borato (borace);

300 g di carbonato di sodio;

circa 100 ml di aceto bianco;

20 gocce di olio essenziale di limone;

contenitore per formare i cubetti di ghiaccio.

In una ciotola miscelare bene tutti gli ingredienti, versare con cura il composto nelle caselline della formina per il ghiaccio e far indurire. Il giorno seguente, constatato che le pastiglie sono ben solide, bisognerà riporle in un contenitore con coperchio, scrivendo cosa contiene e riponendolo in un luogo non accessibile ai bambini. In alternativa, si possono miscelare insieme 300 g di bicarbonato di sodio, 2 cucchiai di sapone liquido (basterà sciogliere un po’ di sapone di Marsiglia in un pentolino), 20 gocce di olio essenziale di limone e acqua. Il composto ottenuto andrà messo nella formina dei cubetti di ghiaccio. Appena le pastiglie si saranno solidificate, riporle in un contenitore con coperchio.

Lavare i piatti senza il detersivo o quando finiscono le pastiglie della lavastoviglie è possibile con questi metodi alternativi.