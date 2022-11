Un’esplosione che potrebbe continuare per diverse settimane sui mercati

In un momento dove per molti la priorità è pagare le bollette di luce e gas, e per altri arrotondare lo stipendio di almeno 200/300 euro, si continuano a profliare momenti con elevate probabilità a favore, sia per chi investe in titoli di Stato e per chi investe sui mercati internazionali.

In Italia con il nuovo Governo, “una recente zampata” inizia a portare una certa tranquillità e si inizia a guardare al futuro con maggiore ottimismo.

Fra le Borse europee e internazionali c’è grande ottimismo e ieri sono salite di più di due punti percentuali. Si è verificata un’esplosione che potrebbe continuare per diverse settimane. Ed è proprio Piazza Affari a mostrare maggiore forza relativa, con un doppio minimo che oramai sembra convalidato.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura di contrattazione del 4 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui principali listini azionari:

Dax Future

13.482

Eurostoxx Future

3.687

Ftse Mib Future

23.184

S&P 500 Index

3.770,55.

Le previsioni fino a dicembre



Il rialzo iniziato dal setup del 17 ottobre dovrebbe continuare.

Quale andamento per la prossima settimana?

Si proietta l’inizio di una fase laterale ribassista fra il pomeriggio di lunedì e martedì, per poi lasciare spazio a un forte rialzo fino alla giornata di venerdì. Un’area temporale dove si potrebbe formare una nuova fase laterale, è fra mercoledì pomeriggio e giovedì in apertura/prime ore di contrattazione.

I grafici e gli oscillatori puntano verso ulterori rialzi

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.035. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 13.035.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.580. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.562.

APPROFITTA ORA! OFFERTA ABBONAMENTO su Previsioni multidays e settimanali

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 22.400. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 22.350.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.698. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.638.

Cosa attendere da ora in poi?

Forte rialzo nei giorni scorsi. Questa probabilmente è un’esplosione che potrebbe continuare per diverse settimane e riportare subito i mercati sopra i massimi di agosto. Le conferme per la prossima settimana verranno dalla chiusura di martedì 8 nocembre.