Ecco ogni quanto lavare i capelli tinti per evitare di danneggiarli e cosa fare per mantenere un colore sempre brillante

Ad una certa età, sia le donne che gli uomini sentono la necessità di ricorrere alla tinta. Come biasimarli? I capelli bianchi ci ricordano che, lentamente, stiamo per invecchiare. Parliamoci chiaro, a nessuno piace vedere i segnali del tempo che scorre.

Però, la copertura dei capelli bianchi non è l’unico motivo per cui si ricorre alla tinta. Anche le teenagers, al giorno d’oggi, prendono questa decisione. Il motivo è semplice, ossia un rivoluzionario cambio di look. Ricordiamo la moda punk, che ebbe inizio negli anni ’70?

La tinta, infatti, esprimeva meglio una forte cultura e personalità dei giovani di quell’epoca. Anche oggi è così. La tinta serve per creare una propria immagine, che si riflette bene nello specchio. C’è a chi piace la tinta castana, a chi il biondo e a chi i colori sgargianti.

Questi ultimi, in particolare, sono stati la moda dell’anno scorso, non solo dei più giovani, ma anche delle over 60. Basti pensare all’attrice del famoso film italiano Le fate ignoranti. Molti comprano le tinte da fare in casa, mentre altri preferiscono andare dal parrucchiere. Nell’uno o nell’altro caso, però, le tinte potrebbero provocare degli effetti a cui stare attenti. Infatti, facendo la tinta in maniera frequente, si potrebbe rischiare di causare la secchezza del capello stesso.

Cosa fare per non rovinarli

Presupponendo di fare la tinta ogni tanto, i capelli non andrebbero lavati ogni giorno, come tutti credono. Piuttosto, andrebbero lavati circa due volte a settimana. Ecco ogni quanto lavare i capelli tinti per evitare che secchino maggiormente. Inoltre, lavando i capelli con questa cadenza, potremmo anche ravvivare il colore. Come sappiamo, la tinta inizia a scolorire con lo shampoo.

Se vogliamo un colore sempre brillante, il lavaggio giornaliero dei capelli sarebbe controindicato. Inoltre, anche la temperatura dell’acqua potrebbe aiutarci o meno. Lo shampoo andrebbe fatto con l’acqua fredda o tiepida, in quanto il calore dell’acqua tenderebbe a scolorire la tinta.

Ecco ogni quanto lavare i capelli tinti per evitare di danneggiarli e cosa fare per mantenere un colore sempre brillante

Per avere una colorazione lucente, inoltre, è necessario usare uno shampoo apposito. In commercio esistono diversi prodotti, dallo shampoo al balsamo alla maschera ristrutturante, appositi per la tinta. Questi contribuirebbero a mantenere la tinta sempre brillante, in modo tale da non perdere colore ogni volta che facciamo lo shampoo.

Un ultimo consiglio è quello di usare dei prodotti che nutrano i capelli, rendendoli meno secchi. Per esempio, vi sarebbe l’olio di lino ai cristalli liquidi, oppure l’olio di jojoba. Potremmo fare anche delle maschere di bellezza per i nostri capelli, mescolando yogurt, miele e banana, oppure il tuorlo d’uovo insieme all’olio d’oliva. Lasciamo agire per mezz’ora e poi risciacquiamo con abbondante acqua, per poi fare lo shampoo.

Approfondimento

Come rimuovere le macchie di tinta fatta in casa con un trucchetto inaspettato ma efficace