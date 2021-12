Mercurio è il pianeta che indica l’intelligenza, la capacità di comunicazione, la parola sia detta che scritta, la mobilità del corpo, la mimica, i contatti culturali e sociali, le amicizie giovanili.

I colori di questo pianeta sono il grigio e il giallo pallido, mentre il metallo e quello omonimo, cioè il mercurio. Le pietre sono l’agata e la corniola, mentre la pianta è la lavanda. L’animale caratteristico è il pappagallo e il giorno della settimana il mercoledì.

Mercurio governa i segni astrologici dei Gemelli e della Vergine. Due segni molto particolari: le stelle non sbagliano quando rivelano le incredibili caratteristiche dei segni zodiacali influenzati da questo pianeta. Scopriamo quali sono.

Una mitologia antica

Il culto di Hermes, o Mercurio, nacque in Grecia e precisamente in Arcadia. Le caratteristiche attribuite a questa divinità dalla mitologia ellenica sono molte, quanto le attività umane affidate alla sua protezione.

A Roma la stessa divinità si chiamò appunto Mercurio, secondo la tradizione italica, e acquistò le caratteristiche sue tipiche diverse da quelle originarie ma più simili a quelle definitive del segno della Vergine e dei Gemelli di cui è il signore.

Come governatore dei Gemelli simboleggia la comunicazione rapida non soltanto tra gli uomini, ma tra le idee e gli uomini e anche tra l’aldilà e gli uomini. Per questo motivo l’arte, soprattutto quella letteraria, è l’espressione più congeniale dei Gemelli e quindi a Mercurio che governa questo segno.

Il pianeta, a livello simbolico, rappresenta l’intuizione, la fantasia, i giovani. Quindi, anche il rapporto con i figli e l’attività didattica.

Come governatore del segno della Vergine, il dio Hermes è cresciuto ed ha acquistato le caratteristiche di un uomo maturo. L’intelligenza stavolta è adulta, pratica, dotata di senso della realtà: la Vergine è infatti un segno di Terra. Nell’oroscopo individuale, il pianeta segnala la qualità dell’intelligenza, le facoltà critiche e quelle espressive. Rappresenta il contatto che si stabilisce attraverso la parola, l’adattamento all’ambiente, la prontezza di riflessi. Mercurio influirebbe anche sulla salute, proprio per il suo legame con la parola e il movimento corporeo.

