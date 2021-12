La Luna è l’unico satellite della Terra. La sua influenza sul pianeta in cui vive l’umanità è indiscutibile e ha radici antichissime, sia scientifiche che antropologiche.

Basta pensare alle maree che dalla Luna sono governate. Anche la semina, la potatura, il travaso del vino, le migrazioni di alcuni uccelli e, secondo alcuni, il ciclo mestruale femminile sono influenzati da questo astro.

Grazie a questa sua importante funzione astronomica, anche nell’astrologia la Luna ricopre uno spazio fondamentale. Essa impiega due giorni per attraversare ogni segno e 28 giorni per attraversare l’intero zodiaco. Governa il Cancro e rappresenta il principio femminile, il senso di protezione, la sensibilità e l’intuizione.

Simbolo di maternità

Se il domicilio è nel Cancro, l’esilio è in Capricorno e l’esaltazione in Toro, mentre la caduta è in Scorpione. La sua qualità è detta convertibile, il suo colore e bianco o argento. Il suo metallo è l’argento, mentre la sua pietra è una perla, o un cristallo, o un’opale.

Le piante che fanno riferimento alla Luna sono l’iris e il papavero, mentre gli animali sono la cicogna, l’usignolo e in generale quelli notturni. Il suo giorno prediletto è il lunedì: queste le sue caratteristiche ed ecco come la Luna modificherebbe i comportamenti delle persone in maniera inaspettata, scopriamolo insieme.

La Luna come simbolo di fecondità è uno dei primissimi culti di cui si ha notizia, forse anche antecedente a quello del Sole. Gli Antichi Egizi amavano le divinità lunari più di quelle solari. Alcuni studiosi ritengono che il culto del sole, la cui simbologia è tipicamente maschile e patriarcale, sia stato imposto con le armi in tutti i Paesi del Mediterraneo, per sostituire religioni più affini alla simbologia della Luna che invece era femminile e matriarcale. Anche in Africa si adorava la Luna, che però qui aveva una connotazione maschile con il nome di Aggur.

Ecco come la Luna modificherebbe i comportamenti delle persone in maniera inaspettata

La mitologia greca rappresenta la Luna nelle sue tre fasi con tre diverse personificazioni. La Luna piena, creatrice e ispiratrice, era la dea Selene; la Luna nuova, oscura e simbolo di morte, era la dea Ecate. Infine, nella sua fase mutevole, simbolo di castità virginale che proteggeva il creato, era la dea Artemide, che ispirò anche la figura cristiana della Madonna.

Non è possibile esaurire in poche righe un tema complesso come quello della simbologia della Luna, ma in generale si può dire che per gli uomini rappresenta la parte psichica femminile. L’anima, l’irrazionalità, la creatività, l’umoralità, la fantasia e il contatto con l’altro sesso.

Nella donna indica invece la sua vera essenza, la sua natura di portatrice di vita, la sua salute, l’aspetto fisico, i gusti alimentari e perfino la sua prossemica. In generale, indica la predisposizione alla maternità, non solo in senso fisico ma anche psicologico: verso un marito, un padre, o un fratello. La sua posizione nell’Oroscopo è dunque fondamentale per comprendere questi aspetti della vita di una persona.