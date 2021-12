Ogni anno arriva quel momento di crisi in cui ci si domanda preoccupati cosa fare a Capodanno. Ci si chiede con chi festeggiarlo, se in coppia, con la famiglia o con gli amici, ma anche dove passarlo. Se si esce a mangiare, il cibo potrebbe non essere granché, ma stare chiusi in casa non è il massimo dell’allegria.

Se cerchiamo qualcosa da fare di originale, stando al caldo e lontano dalla folla, una soluzione c’è. E permette di concedersi una coccola per iniziare rilassati e sereni il nuovo anno.

Ecco dove passare un Capodanno di relax diverso dal solito, al caldo e lontano dalla folla

Da provare una volta nella vita, sono anche la soluzione perfetta per trascorrere un Capodanno insolito e all’insegna del relax. Stiamo parlando delle terme.

In coppia o con gli amici, passare la notte di San Silvestro alle terme è l’esperienza ideale da provare quest’anno. Non potremmo chiedere di meglio che una notte a bordo vasca, sorseggiando spumante al caldo, magari osservando le stelle.

L’Italia è il Paese del benessere per eccellenza, ricco di stabilimenti termali, alcuni addirittura a cielo aperto sotto cieli mozzafiato oppure immersi nella natura silenziosa. Quindi niente scuse, è ora di regalarsi una coccola di fine anno. Scopriamo alcune destinazioni termali in Italia per trarre ispirazione.

3 destinazioni per trascorrere un Capodanno alle terme in Italia

Se abbiamo deciso che il Capodanno alle terme fa per noi, ecco 3 destinazioni termali spettacolari tra Nord, Centro e Sud Italia:

partiamo dalle terme di Sirmione in Lombardia, dove oltre al benessere e al buon cibo, si potrà godere di questa magnifica località sul lago di Garda. Qui, nelle bellissime terme di Aquaria, ci si potrà immergere in una notte di benessere e divertimento. Piscine, saune e percorsi relax, ma anche cibo, musica live e spettacoli accompagneranno i fortunati ospiti verso un frizzante anno nuovo; a Montecatini Terme in Toscana sono molte le strutture che offrono pacchetti per un Capodanno 2022 indimenticabile. Immerso nel Parco Termale tra i più belli d’Europa, Montecatini si trova nella Valdinievole, tra il mare della Versilia e Firenze. Si può approfittare dell’occasione per allungarsi verso questa città tra le migliori al Mondo dove viaggiare in Italia nel 2022 secondo una celebre guida; infine, almeno una volta nella vita bisogna immergersi nelle acque termali della meravigliosa Ischia. La tranquillità dell’isola si accompagna a prezzi più contenuti e a un cibo delizioso. L’ideale per trascorrere qualche giorno in un luogo appartato e romantico.

