A tutti piace la torta di mele e le buonissime versioni innovative che sono una più buona dell’altra. D’altronde le mele sono un frutto molto saporito, economico e che non contiene molti zuccheri. Con quel famoso detto che suggerisce “Una mela al giorno leva il medico di torno” non resta che essere un po’ scaramantici ed iniziare a portare nella alimentazione quotidiana la frutta in special modo la mela.

Oltre ai famosi detti e credenze popolari fondati e non, le mele possono essere reperite tutto l’anno e proprio per questo motivo non possiamo farci sfuggire questa incredibile versione natalizia. Una torta di mele ripiena di crema che farà ingolosire proprio tutti in questi gioiosi giorni di festa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non il solito dolce da proporre a Natale ma una spettacolare torta dall’irresistibile cuore cremoso

Questa torta è perfetta per chiudere un pasto natalizio e per deliziare la famiglia, gli amici o i colleghi di lavoro. Insomma un successone da portare in tavola anche in questi giorni speciali. La ricetta infatti ha una piccola variazione che cambia tutto, cioè la crema pasticcera che con le mele è davvero fantastica.

Il dolce si può decorare con una semplice spolverata di zucchero a velo, con della cioccolata fondente di copertura ma non prima di averla spennellata con un po’ di marmellata. Oppure dei ciuffetti di panna con qualche spicchio di mela candido al forno con lo zucchero e cannella.

Ingredienti

220 gr di farina;

2 mele;

120 ml di latte;

60 ml di olio di semi;

un vasetto di yogurt bianco;

30 gr di dolcificante stevia oppure 60 gr di zucchero;

20 gr di lievito in polvere;

2 uova;

una bustina di vanillina;

circa 300 gr di crema pasticcera.

Non la solita torta di mele ma questa ripiena di crema che farà ingolosire tutti in questi giorni di festa

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo le mele, togliere la buccia se non sono biologiche ed eliminare il torsolo. Tagliarle a cubetti e lasciarle da parte coperti dalla pellicola per alimenti.

Passare all’impasto lavorando gli ingredienti con una planetaria o uno sbattitore elettrico. Quindi versare nella ciotola le uova, il dolcificante o lo zucchero e montare gli ingredienti fino ad avere un risultato ben omogeneo. Con l’elettrodomestico in funzione, aggiungere progressivamente l’olio, lo yogurt ed infine il latte.

Arrivati fin qui non resta che passare alla farina che dovrà essere setacciata per evitare la formazione di grumi, poi aggiungere la vanillina ed infine il lievito. Amalgamare per bene tutti gli ingredienti fino a quando non si inizieranno ad intravedere delle piccole bollicine.

Adesso prendere le mele, tagliate in precedenza, ed aggiungerle all’impasto con l’aiuto di una paletta in silicone. Prendere una tortiera, imburrarla e passare un po’ di zucchero invece della farina e versare l’impasto della torta.

Infornare per circa 30 minuti a 180°C e nel frattempo preparare la crema pasticcera che potrà essere inserita quando il dolce sarà tiepido.

Letture consigliate

Altro che la solita insalata è questa la scelta ideale per aprire le danze alla vigilia di Natale