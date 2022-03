Grandi novità in arrivo per il Capricorno grazie alla congiunzione astrale e per 3 segni zodiacali si prevede fortuna a palate

Pochi giorni fa, abbiamo dato il benvenuto a questo nuovo mese di marzo. Questi pochi giorni stanno regalando, di già, molte emozioni ad alcuni segni zodiacali. Per esempio, abbiamo visto che uno dei segni favoriti è proprio l’Ariete.

Dopo tanta sofferenza iniziata già alla fine del 2021, finalmente il primo segno dello zodiaco è tornato alla ribalta. Eppure, non è l’unico segno ad essere il protagonista. Se l’anno scorso al top vi era sempre la Bilancia, sembra che nel 2022 insieme al Pesci vi è il Capricorno.

Gli astri suggeriscono grandi novità in arrivo per il Capricorno, perché a fare compagnia alla bella Venere arriveranno anche Marte e Mercurio. Un bel triangolo di fortuna che si manifesterà sia sotto il profilo dell’amore che del lavoro, ma soprattutto sull’io interiore.

D’altronde, il Capricorno, essendo sulle sue ed essendo mosso da una sfiducia in sé stesso, ha proprio bisogno di una bella spinta verso la nuova consapevolezza del proprio essere. Questo è ciò che i Pianeti si augurano di sostenere.

Gli altri segni

Per quanto riguarda gli altri segni zodiacali, nella settimana che va dal 7 al 13 marzo 2022, al top vi sono l’Acquario, il Cancro e il Leone. Una fortuna sfacciata travolgerà questi segni, soprattutto a partire dalla giornata di mercoledì.

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, questa settimana potrebbe essere quella giusta per ciò che concerne l’ambito professionale. Infatti, se ultimamente abbiamo avuto tra le mani un grosso affare non ancora concluso, in questi giorni è probabile che la vittoria sarà dalla parte degli Acquariani.

Ma non è finita qua. Se invece l’Acquario è in cerca di lavoro oppure in attesa di una promozione, quello di mercoledì potrebbe essere “il” giorno. Gli astri sono estremamente a favore, soprattutto il prospero Giove.

Passiamo al Cancro, per il quale, invece, questa settimana sarà interamente dedicata all’amore. La triade in Capricorno rende affascinanti i nati sotto il segno del Cancro. Investiti da un luce interiore ed esteriore da non sottovalutare, bisogna fare attenzione soprattutto al weekend. Giorni di fuoco, in senso positivo, sono molto attesi.

Grandi novità in arrivo per il Capricorno grazie alla congiunzione astrale e per 3 segni zodiacali si prevede fortuna a palate

Concludiamo l’oroscopo settimanale di marzo con il Leone che, ultimamente, era raggiante sul lavoro ma meno nella relazione amorosa. Questa settimana, entrambi gli aspetti saranno fortunati. Anche il Leone deve porre l’attenzione alla metà della settimana, perché tutti i sacrifici saranno ricompensati alla grande.

Dopo le discussioni delle ultime settimane, finalmente, è arrivato il momento di rilassarsi. Gli astri strizzano l’occhio ai Leoncini, per cui tutta la tensione accumulata sparirà e procederà a gonfie vele con il partner. Per i single, gli incontri sono favoriti questa settimana.