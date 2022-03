La pulizia delle pantofole deve esser svolta con una certa regolarità soprattutto se si tratta di modelli che non vanno messi in lavatrice. In inverno ad esempio molti usano le ciabatte di lana cotta o di feltro perché caldissime durante la stagione più fredda. Vediamo quindi come mantenere una buona routine della pulizia delle pantofole.

Se le pantofole hanno un cattivo odore con questi rimedi delle nonne le renderemo pulite e profumate anche senza utilizzare la lavatrice

Primo suggerimento è il sacchetto leva odori. Potremmo denominare così la soluzione per la pulizia delle pantofole maleodoranti. Dovremmo preparare un sacchetto degli alimenti con una chiusura a zip e al suo interno mettere uno di questi ingredienti:

Bicarbonato, la polvere disinfettante del nostro ingrediente principe delle pulizie naturali, può essere un ottimo assorbi-odori e antibatterico;

l’amido di mais, che è un prodotto che tutti abbiamo in cucina e che assorbe l’umidità;

il borotalco, profumata polvere minerale che oltre a togliere gli odori, assorbirà l’umidità del sudore;

sale aromatizzato: prepariamo 500 grammi di sale e 10 gocce di olio essenziale di limone o timo, che hanno virtù antibatteriche. Lasciare il composto qualche ora e poi sarà pronto all’uso.

Una volta riempito il sacchetto per alimenti per almeno la metà, inseriamo le pantofole. Lasciamo agire per almeno un giorno.

La forza del tè

Il tè contiene abbondanti quantità di tannini che sono noti per assorbire ogni tipo di puzza. Lo utilizzeremo in questo modo: facciamo bollire l’acqua ed immergiamo le bustine di tè nero. Beviamo il tè ma mettiamo le bustine utilizzate nella pantofola e attendiamo almeno una giornata per gli effetti.

I profumatori fai da te

Quello che andremo a preparare è un profumatore naturale che già le nonne usavano. Avremo bisogno per realizzarlo di un paio di calzini di nylon, due mele cotogne o due mandarini. Per prima cosa faremo essiccare al sole o sul termosifone le bucce di mandarino o mela cotogna. Le nostre nonne erano addirittura solite mettere direttamente le mele cotogne nell’armadio perché profumavano la biancheria. La cotogna è una varietà di mela dalla polpa acidula e assai dura, per questo motivo se ne fanno marmellate o frutta cotta. Procediamo quindi con il nostro profumo per ciabatte e mettiamo in una ciotola del sale grosso con le bucce di agrumi o mele cotogna essiccate. Chiudiamo i calzini con un nodo. Ora collochiamo nelle pantofole i “calzini ripieni” e riponiamoli in questo modo nella scarpiera. Quando sarà ora di riprenderle saranno asciutte e profumate.

Se le pantofole hanno cattivo odore, non disperiamoci perché adesso sappiamo come poter risolvere il problema.

Lettura consigliata

Per rendere antiscivolo suole di scarpe e pantofole questo duraturo metodo fai da te non utilizza patate e lacca