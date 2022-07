Le vacanze sono un diritto per tutti e nessuno dovrebbe rinunciarci. Sole, mare e spiaggia sono 3 ingredienti che possono restituirci l’energia persa durante l’anno. Stare seduti a sorseggiare una bibita fresca in riva al mare o crogiolarsi con un bagno ristoratore contro il caldo sembrano cose semplici. Eppure non per tutti sono così scontate.

Nel nostro Paese la presenza di barriere architettoniche, che impediscono l’accesso delle spiagge ai disabili, è un grosso problema. Sono pochi i comuni della costa italiana veramente attrezzati per ospitare persone con varie forme di disabilità.

Negli anni, alcune località marittime hanno cercato di adeguare le infrastrutture e renderle più accessibili. Così è nata l’esigenza di una piccola guida che indichi le spiagge attrezzate più belle e accessibili ai disabili, in carrozzina.

Abbiamo selezionato alcune tra le regioni italiane più amate per le vacanze di mare. I criteri di valutazione sono stati scelti in base ad alcuni parametri e servizi offerti. Tra questi passerelle carrozzabili fino alla battigia, cabine ampie, servizi igienici per disabili, pronto intervento, personale preparato.

Le spiagge attrezzate più belle e accessibili ai disabili in Toscana e al Sud

Tra le regioni italiane più frequentate dagli amanti del mare troviamo Sicilia, Sardegna, Toscana e Puglia. Da Nord a Sud si è cercato di scovare le località che hanno implementato il turismo accessibile. Questo impegno ha dato vita a strutture ricettive virtuose e ricche di servizi.

Tra le prime ad aver adeguato le proprie spiagge c’è la Toscana, e nello specifico Cecina, in provincia di Livorno. Il Comune oggi è in grado di offrire passerelle che portano all’acqua, lettini rialzati, sedie galleggianti e dotate di ruote, bagnini preparati e bagni adeguati. Tutti servizi che persone disabili autosufficienti e non possono richiedere.

Per quanto riguarda la Puglia, a San Foca, in provincia di Lecce, si trova una delle spiagge per disabili più belle del Paese. Grazie al progetto “Io Posso” è stato reso possibile l’accesso a chi ha gravi handicap motori grazie a personale e infermieri specializzati in caso di emergenza. Si aggiungono carrozzine, bagni, docce e lettini speciali e altri ausili per la balneazione.

Ancora, all’abbattimento delle barriere architettoniche si sono adeguati anche alberghi e case vacanze. In Sardegna c’è, a Porto Pino, uno stabilimento attrezzato per persone con disabilità di ogni tipo. Qui si potranno trovare un parcheggio con accesso facilitato allo stabilimento, percorsi pedonali riconoscibili, servizi igienici adeguati, sistema di guida e orientamento per ipovedenti.

Un’altra associazione, dal nome “Disabili no limits”, ha pensato di promuovere in Sicilia un’attività idromotoria per persone con handicap fisici e mentali. Ci troviamo a San Vito lo Capo, una delle spiagge più belle dell’isola. Qui si possono trovare sedie predisposte per sabbia e acqua, lettini rialzati, carrozzine elettriche e accesso al mare disponibile per chiunque.

