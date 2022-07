Anche nel periodo estivo la ricerca del posto di lavoro non si ferma. C’è chi è in vacanza e chi invece si è ritrovato di colpo senza un lavoro solido. Purtroppo, visti i rincari degli ultimi tempi, è possibile che tanti stiano valutando un cambio di posizione. Magari alla ricerca di uno stipendio più alto o maggiori benefit che siano utili a tutta la famiglia. Per fortuna, tra nuovi concorsi aperti e nuove posizioni disponibili in molte aziende c’è parecchia scelta. Possiamo valutare un lavoretto part time per arrotondare oppure optare per qualcosa più a lungo termine. Diversi sono i settori alla ricerca di personale, soprattutto le varie catene di grande distribuzione. A partire dal settore della ristorazione fino ad arrivare all’elettronica o all’abbigliamento, le catene stanno assumendo nuovo personale. Oggi ci concentreremo su una catena in particolare.

Oltre 250 opportunità di lavoro per vari profili in questa catena di fast food

Quando c’è bisogno di soldi e garanzie, ogni lavoro può fare comodo, anche se solo temporaneo. Per questo sempre più persone si lanciano nel mondo della ristorazione. Una delle catene arrivate più recentemente in Italia è quella del Kentucky Fried Chicken, KFC. Questa nota catena di fast food specializzata nel pollo fritto è alla ricerca di nuovo personale. Sia in sedi già aperte che in altre di prossima apertura in tutta Italia. Le posizioni aperte in questo momento sono davvero tante, da Nord a Sud.

Alcuni profili disponibili e come candidarsi

Si passa dalla figura di team member, che richiede un minimo di esperienza, o nessuna in alcuni casi, fino a quella di assistente manager di ristorante, che richiede esperienza nella mansione. Ci si può candidare come cuoco o come addetto alla cassa, ad esempio. Per quanto riguarda le sedi, invece, si passa da Milano, Roma, Verona, Marcianise, fino alla nuova apertura a Palermo. Per consultare tutte le posizioni attualmente disponibili basterà andare sul sito dedicato. Nella sezione Lavora con noi è possibile filtrare i risultati per sede e posizione che cerchiamo.

Oppure si possono consultare tutte le offerte di lavoro attualmente aperte, con i relativi posti vacanti. Una volta scelta quella adatta a noi, basterà cliccare sul tasto Candidati e seguire le istruzioni. Insomma, oltre 250 opportunità di lavoro messe a disposizione nell’ambito della ristorazione. Ma KFC non è l’unica catena in questo settore alla ricerca di personale. Ogni giorno escono nuove offerte di lavoro sui siti delle varie aziende. I profili richiesti sono i più disparati, si passa da personale senza esperienza fino a manager laureati. Meglio tenerle sotto controllo se siamo alla ricerca di un lavoro, anche solo part time.

