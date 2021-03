Il riciclo creativo è una vera e propria arte. Servono fantasia, creatività e un pizzico di follia. Ma soprattuto gli oggetti giusti. Chi ha a disposizione o trova in cantina una vecchia damigiana è già un passo avanti e può iniziare a divertirsi. Ecco quindi i nostri consigli e le soluzioni più ingegnose per riciclare vecchie damigiane.

Damigiana vecchia. Vaso nuovo

L’idea più semplice per riciclare vecchie damigiane è quella di riconvertirle in vasi. Iniziamo lavando il contenitore e ripulendolo dai residui di vino e polvere. Una volta pronta mettiamo il terriccio e piantiamo i nostri fiori o le nostre piante preferite.

Siamo pronti per iniziare a lavorare con la fantasia. Gli amanti del disegno possono divertirsi a decorarla con i colori da vetro mentre chi è più abile nei lavori manuali può rivestirla di vimini. O in alternativa possiamo lasciare il vetro trasparente e inserire una rosa: una soluzione minimal ma estremamente elegante.

Chi se la cava con il decoupage può sbizzarrirsi. Usiamo pannelli, carte adesive, stampe e tutto quello che ci viene in mente. L’importante è avere gusto e creatività.

Trasformiamole in punti luce

Le nostre vecchie damigiane possono trasformarsi in lampade e bellissimi punti luce. Se vogliamo creare una lampada dobbiamo forare la parte inferiore per far passare il filo elettrico. Dopo di che scegliamo il paralume che si abbina meglio al nostro arredamento e il gioco è fatto. Possiamo anche inserire oggetti come tappi di sughero o conchiglie per creare una base stabile al punto luce.

In alternativa possiamo optare per i più moderni e meno dispendiosi led. Anche in questo caso dovremo forare il vetro ma una volta completata l’operazione potremo fare a meno del paralume. Una soluzione che da vita a un’altra idea: quella di trasformare la damigiana in una base per un tavolo. Gli effetti combinati di vetro e led daranno nuova luce alle nostre case.

