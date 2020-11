A casa si hanno moltissimi oggetti che vengono buttati senza motivo. Ma è possibile dare loro una seconda vita. Per evitare di inquinare le nostre città si possono realizzare fantastici oggetti per la casa. Infatti bisogna imparare ad osservare gli oggetti con un altro occhio e, sotto una nuova luce, questi potranno splendere nuovamente. Quindi ecco come fare dei bellissimi vasi da casa con il riciclo creativo.

Trasformare le bottiglie del vino

Bere un bicchiere di vino roso la sera fa bene alla salute, ma non bisogna necessariamente buttare via la bottiglia, perché questa potrebbe subire una fantastica trasformazione. Infatti da una semplice bottiglia di vino è possibile realizzare dei bellissimi vasi da casa.

Come fare dei bellissimi vasi da casa con il riciclo creativo

La prima cosa da fare è scegliere la bottiglia di vetro. Ne esistono di varie forme, alcune hanno il collo più lungo, altre sono più basse e larghe e così via. Una volta però scelta sarà necessario lavarla bene e rimuovere l’etichetta presente sul vetro. Ora bisogna prendere i colori acrilici. Online vengono venduti interi set da 12 o 24 colori con i pennelli a poco prezzo, quindi sono facilmente reperibili. Oltre ai colori serve un po’ di bicarbonato per rendere la tintura più grezza.

Ora su una superficie piana, magari coperta da fogli di giornale per evitare di sporcare, posizionare la bottiglia e il colore scelto. Mettere un po’ di tintura sulla carte di giornale e accanto del bicarbonato di sodio. Intingere poi il pennello nel colore e subito dopo nel bicarbonato. Una volta fatta questa operazione è possibile iniziare a dare la prima mano di vernice sulla bottiglia. Ripetere l’operazione fino a quando non si arriva all’intensità del colore che si desidera. Una volta dipinta tutta la bottiglia il vaso da casa sarà pronto per essere esposto come centro tavola o sul mobile d’ingresso.

