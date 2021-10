La vita si può vivere tranquillamente senza indossare ai piedi costantemente dei tacchi vertiginosi. Infatti sono sempre più le donne che scelgono ad esempio un tacco comodo e largo ad una décolleté a spillo. Ma sono ancora di più le donne che scelgono le semplici sneakers. E allora ecco le sneakers perfette e comode per l’autunno 2021 da indossare sempre con ogni outfit, che sia quello per andare a lavoro, per andare a fare la spesa o l’aperitivo con le amiche.

Le sneakers sono il trend dell’autunno e non sono solo bianche

La famosa scarpa casual, da ginnastica o sneakers, dipende come uno la vuole chiamare, solitamente è bianca. Infatti se pensiamo alle sneakers classiche ci viene in mente la Stan Smith di Adidas oppure le Superga o la Nike Air Force. Di solito se camminiamo con la testa bassa e fissiamo i piedi delle persone noteremo che le scarpe più gettonate sono queste. Ma oltre al filone della sneakers bianche, che è indistruttibile e ci sarà sempre, ce n’è un altro. Parallelo a quel binario viaggia il treno delle sneakers colorate. Quelle composte di vari colori, ma anche diversi tessuti. Insomma si apre il nuovo filone della scarpa colorata.

Le sneakers perfette e comode per l’autunno 2021 da indossare sempre con ogni outfit

Partiamo allora subito con le scarpe pop da indossare per questa stagione autunnale. Etro lancia le sue sneakers Earthbeat in pelle con dettagli in tessuto jacquard e paisley stampato, impreziosite da pietre e borchie. Le scarpe sul passante sono rifinite con logo Etro e presentano la suola in gomma firmata Vibram®.

Super pop sono anche le Kotetsu di Flower Mountain e la loro caratteristica è la fantasia animalier abbinata al multicolore della scarpa.

Super accattivante dallo stile vintage sono le sneakers di Givenchy in pelle di vitello, pelle scamosciata e nylon in rosa e grigio, con soletta spessa comoda bianca con rinforzi neri e firma del marchio in rilievo sul tallone.

Multicolore è anche la scarpa di Isabel Marant, sneakers in pelle scamosciata in 100% pelle di vitello, cotone e nylon. Marc Jacobs propone una scarpa da corsa in pelle e nylon ripstop di ispirazione anni ’70 con la giocosa stampa Peanuts e la firma “M” ai lati. Tod’s invece nella nuova collezione inserisce le sneakers in pelle scamosciata con inserti in tessuto tecnico, logo del brand impresso sul lato, dettaglio con gommini sul tallone e suola in gomma.

