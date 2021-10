In questo periodo il web sta esplodendo con una domanda: “quando si accendono i termosifoni?” Come ben sappiamo ogni zona d’Italia ha una data diversa dalle altre, ad esempio a Milano la data sarà precedente rispetto a Roma, Napoli o Catanzaro. Mentre attendiamo l’accensione del riscaldamento ecco i 4 capi invernali da avere per proteggerci dal freddo che stanno letteralmente facendo impazzire tutte. In casa con i termosifoni accesi possiamo stare belle comode. Fuori invece come possiamo fare? È sicuramente arrivato il momento di coprirsi. Facciamolo però con dei capi o accessori alla moda e che tutte vogliono.

La moda invernale

Vestirsi durante il periodo invernale è sicuramente più soddisfacente rispetto al periodo estivo. D’inverno si può giocare con i cappotti, con i blazer, con le gonne, con i dolcevita, le camicie, gli stivali, gli stivaletti o i mocassini. D’inverno tutto è possibile soprattutto grazie al layering che permette di sovrapporre capi su capi. Ad esempio un look potrebbe essere stivale alto, gonna a matita in lana, dolcevita a contrasto, blazer e sopra trench. Ed ecco che un look elegante e a prova di freddo fatto. Vediamo però alcuni capi assolutamente d’avere nell’armadio.

I 4 capi invernali da avere per proteggerci dal freddo che stanno letteralmente facendo impazzire tutte

Quindi partiamo dal blazer. Questa giacca, che è stata inserita nel guardaroba femminile rubandola a quello maschile, è ormai un capo indispensabile. Per l’inverno scegliamo tessuti pesanti, come ad esempio la lana. Max Mara, a titolo esemplificativo, propone un blazer in tessuto di lana Principe di Galles tinto filo. Con collo a rever, in testa di moro, dalla linea dritta e con uno spacco centrale sul retro. Falconeri offre una giacca in cashmere con lavorazione in maglia, caratterizzata sempre da un collo a rever interno con chiusura a bottone automatico.

Molti non ci pongono attenzione, ma anche i guanti sono fondamentali. Valentino Garavani ha realizzato dei guanti neri interamente lavorati in pelle, foderati in soffice cashmere e rifiniti con l’emblema VLOGO dorato dalla finitura anticata.

Immancabile è poi la sciarpa. Quella che avvolge il collo come una dolce carezza e lo riscalda. E in questo la sciarpa in cashmere di Loro Piana, caratterizzata da una pagina unita e una mélange, è quello che stavamo aspettando.

Anche la gonna invernale è fondamentale. The Attico propone una gonna midi con la silhouette a matita, vita alta e passanti.

